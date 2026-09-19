TAYANNA откровенно призналась, почему ушла со сцены и разорвала сотрудничество с Бадоевым

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Украинская певица TAYANNA рассказала, почему прекратила сотрудничество с режиссером Аланом Бадоевым, приостановила карьеру и пережила период глубокой депрессии.

Артистка откровенно вспомнила об одном из важнейших этапов своей карьеры. Именно тогда её профессиональная жизнь стремительно набирала обороты. В то же время сама Татьяна Решетняк не могла в полной мере осознать собственный успех. Певица призналась, что постоянно принижала свои достижения. Несмотря на это, сотрудничество с Бадоевым она называет одним из самых успешных периодов в своей жизни. Их профессиональное взаимодействие длилось около пяти лет.

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«Это самый успешный кейс в моей жизни. Я ему очень доверилась. Слепо ему верила. Смотрела ему в рот и делала всё, что он скажет. Я испытываю к нему огромное уважение. Он для меня как божество в шоу-бизнесе. Это был период, когда я верила и не верила. У меня была эта постоянная внутренняя борьба. Это был очень крутой период времени. Длился он, наверное, около 5 лет», — рассказала TAYANNA в проекте «Розмова».

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TAYANNA

Однако их сотрудничество завершилось не из-за профессионального конфликта. В тот момент в жизни артистки появились серьёзные отношения. Она планировала выйти замуж, строила дом и решила сделать паузу в карьере. К тому же заканчивался ее контракт с режиссером, поэтому TAYANNA сама сообщила ему о своем решении. После этого их профессиональные пути разошлись.

«У нас была отличная синергия. Я начала встречаться с парнем. У нас были серьёзные отношения, мы строили дом, я должна была выйти замуж. С Аланом у нас заканчивался контракт. Я пришла и сказала, что выхожу замуж, что будет перерыв. И так всё пошло насмарку. И мы перестали работать. Я чувствую, что ему было неприятно, и мне было неприятно», — вспомнила артистка.

TAYANNA

Впоследствии личная жизнь TAYANNA изменилась, и вместе с этим для певицы начался один из самых тяжелых периодов. Она рассталась с любимым, лишилась финансовой стабильности и закрыла собственную студию. Артистка призналась, что тогда переживала глубокую депрессию и почти не имела сил. На некоторое время она переехала к отцу в Черновцы, где начала работать с психологом.

«Я рассталась с парнем, у меня не было денег, я закрыла студию. Всё пошло наперекосяк, а фундамента не было. У меня была глубокая депрессия. Не было энергии. Я долгое время жила у папы в Черновцах, занималась с психологом. Я думала, что умру. Мне ничего не хотелось. Не хотела принимать антидепрессанты, я против таблеток. Йога, бег, психолог — занималась собой. Я потеряла смысл во всём. Меня спас мой сын», — поделилась TAYANNA.

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TAYANNA

После разрыва отношений певица даже пыталась восстановить профессиональные отношения с Бадоевым. Она звонила режиссёру и спрашивала, могут ли они снова работать вместе, однако на тот момент восстановить прежнее сотрудничество уже не удалось. В то же время TAYANNA подчеркнула, что сейчас они остаются в хороших отношениях.

Напомним, недавно 41-летняя TAYANNA в трусиках залезла на дерево и продемонстрировала пикантный сбор черешни.

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