Крепкие звездные супруги Украины: какими были Кошевой, Ефросинина, Зибров и другие в начале брака и сейчас

Евгений Кошевой с женой, Павел Зибров с семьей, Маша Ефросинина с мужем

Реклама

Украинские знаменитости не только строят успешные карьеры, но и годами сохраняют крепкие отношения со своими партнерами.

За это время известные звездные супруги пережили рождение детей, профессиональные изменения и непростые периоды отношений. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше об истории любви известных украинских пар и посмотреть, какими они были в начале своих отношений и как выглядят сейчас.

Реклама

Елена и Сергей Кравец

Елена и Сергей Кравец познакомились в 1997 году в команде КВН в Кривом Роге. Совместные репетиции и выступления сблизили их, а после пяти лет отношений пара вышла замуж в 2002 году. В следующем году у супругов родилась дочь Мария, а в 2016 году — двойняшки Иван и Екатерина.

Реклама

Елена Кравец с мужем / © instagram.com/1plus1_ua

Свадьба Елены и Сергея Кравец / © Светская жизнь

За годы брака Елена и Сергей вместе пережили изменения в карьере, потерю и рождения детей и испытания войной, о которых звезда рассказывает очень осторожно. В 2025 году Сергей присоединился к ВСУ, из-за чего супруги оказались на расстоянии, однако остались вместе.

Правда, Елена отмечает, что сейчас в их отношениях больше неопределенности, чем ясности, однако не отрицает возможности согласия и счастья в будущем. В то же время, пара продолжает поддерживать связь: в начале 2026 года Сергей неожиданно приехал на спектакль Елены в Днепр с букетом цветов.

Елена и Сергей Кравец / © ТСН

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская и Виталий Борисюк познакомились еще задолго до романа — на вечеринке у мужчины, когда актриса училась в театральном. Однако настоящая искра возникла в театре 1990 во время совместных спектаклей.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Сначала актриса признавалась, что Борисюк ее даже раздражал своей самоуверенностью, однако впоследствии между коллегами возникли чувства, хотя на тот момент Ольга была замужем за коллегой Евгением Паперным. Впоследствии ее брак завершился, а 6 мая 1996 Сумская и Борисюк поженились.

Реклама

Супруги за 30 лет брака пережили непростые периоды. В частности, потеря ребенка, кризис из-за измены Борисюка, но они сумели сохранить брак. В 2002 году у них родилась дочь Анна, а в 2021 году пара во второй раз сыграла свадьбу в честь 25-летия брака. Сегодня Сумская и Борисюк остаются вместе и называют друг друга самыми близкими людьми.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев познакомились в начале 2000-х в Ялте, а уже в августе 2003 года поженились. В следующем году у супругов родилась дочь Нана, а вскоре они пережили кризис в отношениях и год жили отдельно, после чего снова сошлись.

Свадьба Маши Ефросининой / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / © instagram.com/timur_khromaev

После воссоединения у пары родился сын Александр. С начала полномасштабной войны супруги часто находятся на расстоянии: Тимур служит в рядах ВСУ, а Маша продолжает работать как ведущая и интервьюер и заниматься волонтерской деятельностью.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев с дочерью / © Обозреватель

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев с дочерью / © instagram.com/mashaefrosinina

Ирина Федишин и Виталий Човнык

Певица и ее будущий муж Виталий Човнык начали встречаться, когда певице было 19, а ему — 23 года. Уже через полгода Виталий сделал предложение Ирине в одном из ресторанов Львова. Через несколько месяцев пара женилась, а со временем у них родились двое сыновей — Юрий и Олег.

Реклама

Свадьба Ирины Федышин / © instagram.com/irynafedyshyn

С этого времени пара много лет остается партнерами не только в жизни, но и в работе. Певица называет Виталия главным мотиватором, поддерживающим ее в сложные моменты, а их отношения описывает как большую любовь, которая дает им силы двигаться дальше вместе.

Сейчас у супругов в жизни особый этап — они вместе ожидают третьего малыша. Пол и подробности пока держат в тайне.

Ирина Федишин и Виталий Челнок / © instagram.com/irynafedyshyn

Марина и Павел Зибров

Звездные супруги познакомились в 90-х на одном из мероприятий, и певец сразу обратил внимание на блондинку. Пара встречалась два года, после чего Павел сделал предложение Марине, а расписался с ней 25 августа — в день ее рождения. В феврале 1997 года у супругов родилась общая дочь Диана.

Свадьба Павла Зиброва

Павел Зибров с семьей / © Instagram Павла Зиброва

По словам Зиброва, в начале брака между ними случались споры из-за его общения с коллегами и поклонницами, однако впоследствии Марина привыкла к особенностям его профессии. Артист уверяет, что за 32 года брака они научились понимать характеры друг друга и, несмотря на разные темпераменты, серьезных кризисов в отношениях не переживали.

Марина и Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились еще до «Танцев со звездами», но по-настоящему сблизились именно на проекте в 2011 году. Сначала телеведущая видела в танцовщике только партнера и друга, тогда как Андрей сразу намекал на свои чувства. После финала шоу они встретились в ресторане, где начался их роман.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / © instagram.com/andrii_dykyi

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

На тот момент оба находились в других отношениях, однако решили быть вместе. Летом 2011 Дикий обручился с Ребрик, а уже 23 декабря они поженились. Со временем у супругов родились дочери Диана, Полина и Аделина. Многодетная семья сразу же принялась за ремонт и обустройство нового дома, куда скоро переедет.

Лилия Ребрик с мужем / © instagram.com/andrii_dykyi

В то же время Ребрик рассказывала, что они с мужем научились распределять домашние обязанности и стали настоящей командой, а главными составляющими их отношений считает взаимопонимание, признательность и спокойствие в семье.

Ксения и Евгений Кошевые

Евгений и Ксения Кошевые познакомились в столичном клубе, где она танцевала в балете Елены Коляденко, а он уже был известным комиком. Сначала Ксения не воспринимала Евгения серьезно, однако после первого разговора между ними завязался роман. Через четыре месяца после знакомства Кошевой сделал предложение возлюбленной, а в 2007 году они поженились.

Ксения и Евгений Кошевые

Ксения и Евгений Кошевые

Спустя десять лет после свадьбы возлюбленные обвенчались в Черногории. За более чем 20 лет вместе Кошевы пережили кризисные периоды и даже дважды задумывались о разводе, но сумели сохранить брак. Сейчас они воспитывают двух дочерей — Варвару и Серафиму.

Евгений Кошевой с женой / © instagram.com/yalta_k

Татьяна и Виктор Бронюк

История любви Виктора Бронюка и его жены Татьяны началась в 2007 году с рабочего знакомства. Девушка организовывала концерт группы «ТІК» в Ивано-Франковске, после чего будущие супруги завязали общение. Приблизительно через год отношений возлюбленные сыграли свадьбу и обвенчались.

Виктор Бронюк с женой

Виктор Бронюк с женой

За годы супружеской жизни у Виктора и Татьяны родились двое детей — дочь Ева и сын Даниил, а сам артист признавался, что они с женой редко конфликтуют и сохранили легкость в общении до сих пор.

Виктор Бронюк с семьей

Оля Полякова и Вадим Буряковский

Оля Полякова познакомилась с будущим мужем Вадимом на его дне рождения, где она выступала по приглашению друзей бизнесмена. Сначала они только дружили, однако со временем между ними завязались романтические отношения, после чего Вадим расстался с первой женой. Пара имеет 16-летнюю разницу в возрасте, а вскоре после начала романа Полякова впервые забеременела.

Оля Полякова и Вадим Буряковский — 21 год назад / © instagram.com/polyakovamusic

Узнав о беременности, Вадим сделал предложение Оле прямо во время завтрака, а позже в 2007 году они сыграли свадьбу в стиле «Эдемского сада». У супругов родились две дочери — Мария и Алиса. За все это время вместе супруги переживали немало кризисов, в частности из-за вынужденной разлуки во время полномасштабной войны.

И все же до сих пор звездная пара может похвастаться крепкими отношениями. Оля недавно признавалась, что за всю гармонию в браке благодарна именно Вадиму, который всегда подставляет свое мужское плечо и заботится о ней. А вот муж с юмором признавался, что звездная жена слишком эмоциональна и иногда даже может ударить. Однако любовь и юмор семьи побеждает все.

Оля Полякова и Вадим Буряковский / © jetsetter.ua

Напомним, юморист Евгений Сморыгин уже тоже долгое время живет в браке, а именно 17 лет. Однако в его личной жизни были не только приятные моменты. Предлагаем вспомнить неудачный брак комика с россиянкой и как он женился во второй раз на фоне беременности.

Новости партнеров