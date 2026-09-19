Променяла карьеру на собак: история девушки, которая зарабатывает сотни фунтов в день

Лиз Ист, которая сменила профессию юриста, чтобы выгуливать собак и ухаживать за ними / © Daily Mail

Реклама

Помощница юриста из Лондона рискнула бросить свою карьеру ради выгула собак и не прогадала: теперь она работает вдвое меньше, а зарабатывает на несколько тысяч фунтов больше.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

30-летняя Лиз Ист из Западного Сассекса шесть лет училась на уголовного адвоката, но после изнурительных 12-часовых рабочих дней в Лондоне бросила юридическую карьеру из-за постоянного стресса. Она купила фургон, подрабатывала в пабе и быстро развернула собственный бизнес по выгулу и присмотру за собаками, на который в её регионе оказался огромный спрос.

Реклама

Теперь она выгуливает от 20 до 30 собак примерно четыре раза в день и говорит, что зарабатывает на тысячи фунтов больше, чем на прежней работе. В то же время женщина отмечает, что её рабочее время сократилось вдвое.

Почему Лиз решила сменить сферу деятельности

Решение Лиз сменить работу в офисе на выгул собак вызвало неоднозначную реакцию, ведь многие считают эту работу неквалифицированной и низкооплачиваемой. Впрочем, саму девушку деньги интересуют меньше всего — для неё на первом месте стоит любовь к животным и природе.

По словам Лиз, она искренне увлекалась юриспруденцией и мечтала заниматься уголовной защитой, а на прежней работе выполняла абсолютно всё: от бумажной волокиты до посещений тюрем. Однако после четырёх лет изнурительного труда в тяжёлой и токсичной атмосфере девушка поняла, что будущее обучение в магистратуре и последующее получение адвокатской лицензии того не стоят.

Более 12 часов ежедневной работы и постоянное давление в вечернее время заставили Лиз почувствовать себя гораздо старше своего возраста. Она признается, что изнурительные корпоративные стандарты, где отдых воспринимается как лень, гарантированно привели бы её к полному выгоранию и помешали бы будущим планам по созданию семьи.

Реклама

Окончательно отказаться от карьерных амбиций девушка решила после полугода работы в консалтинговой компании, куда устроилась сразу после ухода из юридической сферы.

Каждый новый день, который не похож на предыдущие

Сейчас Лиз наслаждается новым делом: выгуливая от 20 до 30 собак в день по ставке 14 фунтов в час, она зарабатывает 300–400 фунтов ежедневно. Мужчина девушки также занимается выгулом и перевозкой животных, поэтому теперь пара забыла об изнурительных рабочих сменах и страхе перед понедельниками.

Женщина не обращает внимания на упреки скептиков, которые считают шесть лет её юридического образования напрасно потраченным временем. На самом деле она зарабатывает больше, чем в офисе, а полученный опыт активно использует в своём бизнесе. Несмотря на высокий спрос на услуги, Лиз подчеркивает, что главная движущая сила для неё — это искренняя любовь к работе, которая больше не кажется тяжёлой обязанностью.

«У меня нет двух одинаковых дней. Я зарабатываю на тысячу фунтов больше в месяц, чем когда работала в корпорации. Кроме того, я работаю в два раза меньше часов, чем раньше. Но если люди выбирают такую работу только ради денег, это неправильная мотивация», — отметила женщина.

Реклама

Лиз Ист, которая сменила профессию юриста, чтобы выгуливать и ухаживать за собаками / © Daily Mail

Лиз Ист, которая сменила профессию юриста, чтобы выгуливать и ухаживать за собаками / © Daily Mail

Она подчеркнула, что этим делом следует заниматься исключительно из искренней любви к собакам и прогулкам на природе.

«Сейчас я просыпаюсь и с радостью бегу на работу. Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что не нравится. Не бойтесь перемен — рискуйте, ведь я ни минуты не жалею о своём выборе», — поделилась Лиз.

Ранее эксперты по языку тела и бывший агент ФБР раскрыли скрытые сигналы, указывающие на скорое увольнение и фальшивое отношение коллег.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров