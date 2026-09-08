Любовь после страшного диагноза: откровенная история Эммы, жены Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис и Эмма Хэминг Уиллис / © Associated Press

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Эмма Хеминг Уиллис не скрывает, что после диагноза «фронтотемпоральная деменция» (FTD), или, как её ещё называют, «лобно-височная деменция» (ЛВД), у её мужа, актера Брюса Уиллиса, жизнь семьи навсегда изменилась. Однако вместо того, чтобы позволить болезни определять каждый день, она старается сохранить в нём то, что остаётся неизменным, — близость, юмор и любовь, об этом рассказало издание Hello!.

Об этом опыте Эмма рассказала в своей книге «The Unexpected Journey», написанной также в качестве поддержки для людей, ухаживающих за близкими, страдающими деменцией.

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Помнить не только о болезни

Эмма Хеминг Уиллис / © Associated Press

Самым сложным для Эммы оказалась первая глава книги — история её любви с Брюсом. Она рассказала, как они познакомились, каким он был и какую прочную основу они построили вместе.

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«Из-за повседневной реальности его болезни я, признаюсь, забыла обо всём этом», — рассказала Эмма. Возвращение к тому периоду, наполненному смехом, радостью и влюблённостью, оказалось болезненным. В то же время именно процесс написания заставил Эмму вновь вспомнить, почему она в своё время так сильно влюбилась в своего мужа.

Она также говорит о чувстве вины, которое преследует её чуть ли не каждый день — за прогулку, улыбку, отдых или желание побыть в одиночестве. Однако Эмма учится не позволять этому чувству овладевать собой.

Большая семья — большая опора

Эмма Хеминг Уиллис / © Associated Press

Сегодня рядом с Брюсом находятся не только Эмма и их дети, но и его старшие дочери от Деми Мур, которые также остаются частью этой поддержки. Сама Мур тоже принимает участие в жизни семьи.

Эмма называет это единство своеобразной «защитной сетью». У каждой из дочерей своя, особая связь с отцом, а все вместе они стараются быть рядом с ним так, как умеют. Для Эммы это стало особенно важным уроком, ведь любовь не обязательно должна выглядеть одинаково для всех. Главное — чтобы она была.

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Постоянное состояние горевания

Брюс Уиллис и Эмма Хэминг Уиллис / © Associated Press

Фронтотемпоральная деменция постепенно меняет человека, и именно это Эмма называет одним из самых болезненных аспектов болезни.«Вы постоянно находитесь в состоянии скорби», — объясняет она. Ведь естественно хотеть, чтобы близкий человек оставался здоровым, энергичным и таким, каким был раньше. В то же время Эмма учится любить Брюса таким, каким он есть сейчас, а не просто цепляться за воспоминания о прошлом.

Она не скрывает и собственной уязвимости. Дочери видели её сильной, но видели и моменты, когда она буквально ломалась.«Я всего лишь человек», — подчеркивает Эмма. Она проходит этот путь впервые и, как и все остальные, учится в режиме реального времени.

Детям нужна не идеальная мама, а любовь

Брюс Уиллис и Эмма Хэминг Уиллис / © Associated Press

Эмма старается честно разговаривать с дочерьми о болезни, при этом позволяя им оставаться детьми. Она убеждена, что, несмотря на сложность ситуации, девочки каждый день видят дома настоящую любовь, по крайней мере в том, как семья поддерживает их папу и не оставляет его в одиночестве.

И хотя эта реальность может быть очень тяжелой, Эмма считает, что дочери учатся самому главному — преданности, лояльности и безусловной любви.

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Деменция — это не конец жизни

Брюс Уиллис / © Associated Press

Отдельно Эмма рассказывает о мифах, связанных с деменцией. По её словам, обществу до сих пор не хватает знаний о различных формах этого заболевания, из-за чего возникают страх и стигма. В частности, ей часто задают вопрос, помнит ли Брюс её, и она отвечает утвердительно. Фронтотемпоральная деменция — это не то же самое, что болезнь Альцгеймера, ведь она поражает другие участки мозга.

Эмма хотела бы, чтобы СМИ больше рассказывали о различных видах деменции и объясняли их, а не создавали вокруг диагноза атмосферу полной безнадежности.

Несмотря ни на что, в семье Уиллисов по-прежнему много смеха. Эмма говорит, что они всегда умели находить радость в мелочах. Дочери шутят, а Брюс до сих пор может сказать что-нибудь такое, что заставляет всех смеяться.

И здесь для Эммы есть принципиальная разница, ведь они не смеются над Брюсом, а смеются вместе с ним.«Диагноз деменции не означает, что жизнь закончилась или что свет полностью погас», — говорит она. Впереди ещё могут быть веселье и любовь.

История Эммы Хеминг Уиллис — это не просто красивая картинка сильной женщины, бесстрашно преодолевающей испытания. Напротив, она честно признаёт свою усталость, боль и моменты слабости. Однако в то же время её опыт напоминает, что даже в самых сложных обстоятельствах жизнь не обязательно состоит только из потерь. Деменция забирает многое, но не обязательно любовь, юмор и способность быть вместе.

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