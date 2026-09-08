Что делать с розами в сентябре: календарь ухода на весь месяц

Розы осенью

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Сентябрь — переходный период для роз. Кусты еще могут активно цвести, но вместе с тем постепенно готовятся к завершению сезона и зимнему покою. Задача садовода — не стимулировать появление молодых побегов, которые не успеют вызреть к морозам, и помочь растениям подойти к зиме здоровыми.

В этот период прекращают азотные подкормки, постепенно сокращают полив, проводят только необходимую санитарную обрезку, следят за болезнями и вредителями и начинают подготовку к зимней защите.

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Предлагаем ориентировочный план работ с розами на сентябрь, ведь сроки могут изменяться в зависимости от региона, сорта роз и погодных условий. Но ориентироваться нужно прежде всего не только на календарь, а на температуру воздуха, количество осадков и состояние самих растений.

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Календарь ухода за розами в сентябре

1-7 сентября — прекращаем стимулировать рост

В начале месяца внимательно осмотрите розы: удалите сухие, сломанные и больные побеги, соберите опавшие листья. Проверьте листья по обе стороны, молодые побеги и бутоны на признаки болезней и вредителей.

Азотные подкормки в сентябре прекращают, поскольку они стимулируют появление молодых побегов, которые могут не успеть созреть до морозов. По этой же причине не следует вносить свежую органику с высоким содержанием азота.

При необходимости можно использовать осеннее удобрение с преобладанием калия и фосфора и минимальным содержанием азота. Однако на плодородной почве, если розы получали достаточно питательных веществ в течение сезона, дополнительная подкормка может не потребоваться.

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Поливают розы по погоде: в сухой и теплый сентябрь почву продолжают увлажнять, а при регулярных дождях от дополнительного полива отказываются.

8–14 сентября — контролируем болезни и наводим порядок

В этот период особое внимание уделите состоянию листьев. Прохладные ночи, роса и влажная погода могут создавать благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

Не нужно профилактически опрыскивать здоровые кусты несколькими фунгицидами по календарю. Если появились признаки болезни, сначала определите проблему, удалите сильно пораженные части, а при необходимости используйте препарат, назначенный против этого заболевания и разрешенный для роз или декоративных культур.

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Из-под кустов убирают опавшие больные листья, засохшие лепестки и сорняки. Почву можно неглубоко разрыхлить, стараясь не повредить корни.

В сухую погоду розы поливают под корень. Лучше делать это реже, но достаточно обильно, чтобы вода проникала вглубь грунта, а не смачивала только поверхность. Лить воду на листья и цветы, особенно вечером, нежелательно, в прохладные ночи они долго остаются мокрыми.

15–21 сентября — сокращаем полив и готовим плетистые розы

Во второй половине сентября потребность в розах в воде постепенно уменьшается. При прохладной или дождливой погоде полив сокращают до минимума. В то же время при длительной засухе не нужно оставлять растения в полностью пересохшей почве.

Сильную формовочную обрезку в это время проводить не стоит. Она может спровоцировать образование молодых побегов, особенно если после обрезки вернется теплая погода. Удаляйте прежде всего сухие, сломанные, поврежденные и больные части куста.

Изменяется и отношение к отцветшим цветкам. Летом их срезают, чтобы стимулировать появление новых бутонов. В конце сезона активное стимулирование цветения уже не требуется. На здоровых кустах часть последних цветков можно оставить для образования плодов, если сорт их формирует.

Плетистые розы, которые придется укрывать на зиму, начинают постепенно готовить к пригибанию. Длинные взрослые побеги могут быть достаточно жесткими, поэтому резко прижимать их к земле нельзя — они могут сломаться. Безопаснее наклонять их постепенно в несколько этапов, пока стебли еще сохраняют гибкость.

22–30 сентября: готовим розы к холодам

В конце сентября еще раз осмотрите кусты, удалите больные и поврежденные части, уберите опавшие листья и зараженные растительные остатки. Особенно тщательно очистите почву под розами, которые в течение сезона страдали от черной пятнистости, ржавчины, мучнистой росы или серой гнили.

Полив постепенно сокращайте. В прохладную дождливую погоду дополнительное увлажнение уже не нужно, но если осень сухая и теплая, следите, чтобы почва не пересыхала чрезмерно.

В конце месяца розы только готовят к предстоящей зимовке, а не укрывают. Растения должны естественно завершить активный рост и постепенно закаляться с понижением температуры. Плетистые розы, которые будут зимовать под укрытием, можно продолжать осторожно пригибать к земле, чтобы позже не пришлось сгибать жесткие побеги.

Мульчирование, окучивание и установку зимнего покрытия проводят позже, ориентируясь на погоду, климат региона и зимостойкость конкретного сорта, а не на календарную дату.

Как понять, что роза заболела, что делать с вредителями в сентябре

В течение всего сентября кусты нужно регулярно осматривать. Чем раньше подмечена проблема, тем проще остановить ее распространение.

Черная пятнистость проявляется темными пятнами на листьях. Вокруг них ткань может желтеть, а сильно пораженные листья со временем опадают.

Мучнистую росу легко узнать по беловатому или сероватому мучнистому налету на листьях, молодых побегах и бутонах.

Ржавчина проявляется желтыми, оранжевыми или ржаво-коричневыми образованиями, особенно заметными на листьях.

Серая гниль чаще становится проблемой при прохладной и влажной погоде. Бутоны и лепестки буреют, загнивают и могут покрываться характерным сероватым пушистым налетом.

Пораженные части растения удаляют, а больные опавшие листья не оставляют под кустом. Очевидно зараженные остатки также нежелательно класть в обычный домашний компост.

Даже в конце сезона на розах могут оставаться тли, трипсы, паутинные клещи и другие вредители. Поэтому при осмотре куста проверяйте не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев, молодые побеги и бутоны.

Небольшое количество насекомых не всегда нуждается в немедленной химической обработке. Если вредителей много, средство нужно подбирать в соответствии с конкретной проблемой.

Инсектициды, акарициды и фунгициды применяются только в соответствии с инструкцией конкретного препарата. Не следует самостоятельно увеличивать концентрацию, смешивать различные средства или многократно использовать одно и то же действующее вещество. Если требуется повторная обработка, важно учитывать механизмы действия препаратов и рекомендации по предотвращению развития устойчивости.

Обработки проводят в соответствующую погоду, избегая сильных ветров и других условий, при которых препарат может попасть на соседние растения. Если розы продолжают цвести, особенно важно учитывать опасность пчел и других насекомых-опылителей.

Нужно ли осенью подкармливать розы калием и фосфором

Фосфорно-калийные удобрения традиционно используют при осеннем уходе за розами, поскольку на этом этапе уже не нужно стимулировать активный рост зеленой массы.

Однако правило «в сентябре обязательно дать каждому кусту определенное количество суперфосфата и калия» неправильно. Потребность в элементах питания зависит от состава и плодородия почвы, предварительных подкормок и состояния самого растения.

Поэтому главное универсальное правило в начале осени — не давать розам избытка азота. А необходимость дополнительной фосфорно-калийной подкормки лучше определять с учетом условий конкретного розария.

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