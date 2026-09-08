Окончание войны в Украине не за горами? : возможны ли переговоры в трехстороннем формате и что грозит Киеву

Украина движется к формату трехсторонних переговоров о прекращении войны / © ТСН.ua

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В эти выходные специальные посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Кремль, а затем прибыли в Киев. После их встреч с российским диктатором и украинским руководством активизировались дипломатические шаги, а со стороны Путина вновь разразилась волна манипулятивных заявлений о «готовности» к диалогу.

На данный момент можно отметить, что мирный процесс вступает в новый этап: планируются трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ, которые могут состояться уже этой осенью. Однако аналитики и эксперты предупреждают, что дипломатическая поспешность Вашингтона рискует обернуться ловушкой для Украины.

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Что известно о мирных переговорах и к чему они могут привести для Украины — читайте в материале ТСН.ua.

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Где могут пройти мирные переговоры и о чем пойдет речь

После визитов специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении к новому, трехстороннему формату переговоровмежду Украиной, Россией и США. По словам президента, именно американская сторона впервые помогла разблокировать прямой диалог.

Президент Украины Владимир Зеленский / © скриншот с видео

«Благодарим американскую сторону за то, что она впервые разблокировала переговоры между нами, между украинцами и „русскими“. И этот визит — тому подтверждение», — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовительная работа по согласованию деталей договоренностей, о которых впоследствии будет объявлено публично. Трехстороннюю встречу планируется подготовить и провести уже осенью — желательно в сентябре, если на это согласятся все участники.

«Мы движемся, на мой взгляд, к трехстороннему формату… Далее мы все будем готовиться и приближать трехстороннюю встречу Украины, России и Америки, если все стороны согласятся. Также мы хотим провести её осенью. Если получится в сентябре, то прекрасно. Чем раньше, тем лучше», — рассказал украинский президент.

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Среди возможных мест проведения встречирассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария и Турция. Основные вопросы, которые будут обсуждаться, — это энергетика и экспорт зерна. В то же время Зеленский подчеркнул, что переговоры должны завершиться конкретными результатами.

Президент назвал гуманитарное направление, в частности обмен военнопленными, главным приоритетом для Украины.

«Энергетика, зерно, разумеется, будут обсуждаться. Нужно не только обсуждать, но и добиваться конкретных результатов. И гуманитарный вопрос — обмен пленными», — отметил он.

Противоречивые заявления Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Кремля продолжать переговоры с СШАпо вопросу о прекращении войны. По его словам, в РФ положительно оценивают подход Вашингтона к этому вопросу, поскольку американская сторона в ходе контактов с российским руководством якобы учитывает то, что он назвал «реалиями на местах».

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Как утверждает Лавров, речь идет, в частности, о позиции населения на оккупированных Россией украинских территориях и о псевдореферендумах, проводимых там российскими властями.

«Это, конечно, вызывает у нас как положительную реакцию, так и готовность продолжать с ними переговоры», — заявил глава МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

По его словам, Вашингтон признает эти факты и стремится помочь положить конец войне. При этом Лавров не раскрыл подробностей новых американских предложений, а его слова прозвучали после недавних контактов США с руководством Украины и России.

Примечательно, что ранее Лавров цинично заявлял, мол, переговоров о прекращении войны в Украине пока нет.

«Отсутствие каких-либо внешних признаков, свидетельствующих о проведении переговоров в спокойной обстановке, не означает, что такие переговоры ведутся. Их нет», — дерзко заявил глава российского МИД.

В своей привычной манере Лавров обвинил Запад в якобы блокировании мирных соглашений для Киева и дерзко призвал партнёров Украины не торопиться с новыми инициативами по прекращению войны.

В свою очередь, во вторник, 8 сентября, пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил о «готовности» России к «мирному урегулированию» вооружённого конфликта.

По его словам, Москва якобы рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоровс участием России, Украины и США, ведь «ведется серьезная работа».

Встреча Зеленского и Трампа

В ходе беседы с журналистами Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. В ходе встречи он планирует поднять вопросы, которые обсуждались с американскими представителями.

«Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом, на то, что мы затронем эту тему, и, дай Бог, будет результат», — сказал президент.

Впоследствии в МИД подтвердили предварительную договоренностьо встрече президентов США и Украины. Кроме того, там не исключают возможность телефонного разговора между главами государств.

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) / © Офис президента Украины

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что телефонные контакты могут состояться в случае необходимости, поскольку в последнее время мирный процесс активизировался.

«Есть предварительные договоренности о личных встречах в этом месяце. Что касается телефонных контактов, то они могут происходить по мере необходимости, поскольку сейчас активизировался мирный процесс», — сказал Тихий.

Пресс-секретарь МИД отметил, что представители президента США пытаются найти точки соприкосновения для продвижения переговорного процесса.

Возможно ли зимнее перемирие?

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios рассказал, чтоСША изучают возможность зимней деэскалациимежду Украиной и Россией, а также пытаются возобновить более широкий мирный процесс.

По словам Зеленского, во время визитов в Киев и Москву американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выдвинули предложения по энергетике, экспорта зерна, нефти и газа, чтобы избежать очередной суровой зимы с ударами по украинской энергосистеме. Хотя Вашингтон видит в этом путь к возобновлению дипломатии, официальные лица США признают сложности, связанные с расхождением интересов и отсутствием результатов в предыдущих попытках приостановить удары.

Война в Украине / © Associated Press

Зеленский отметил, что Путин стремится использовать зимний период для ослабления Украины.

«Россия действительно считает, что эта зима поможет им сломить нас», — сказал он.

В то же время Зеленский высказал предположение, что Кремль не хочет обострять отношения с Дональдом Трампом в преддверии промежуточных выборов в США.

«У меня такое ощущение, что Путину нужен Трамп. Он не хочет… его расстраивать», — отметил президент.

Если же Москва откажется от деэскалации, администрация Трампа может оказать дополнительное давление на РФ.

Мирные переговоры могут обернуться ловушкой для Украины

Путин не демонстрирует готовности отказаться от войны против Украины, а стремление Дональда Трампа как можно скорее достичь мирного соглашения играет на руку Кремлю — такую оценку приводит издание The Independent. Как отмечают журналисты, переговоры специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве длились более трёх часов, однако завершились без существенных результатов.

Помощник Путина Юрий Ушаков назвал беседу «конструктивной» и упомянул обсуждение экономических проектов. По мнению издания, именно этими перспективами сотрудничества Москва пытается подтолкнуть США к оказанию давления на Киев, чтобы заставить Украину согласиться на невыгодные условия.

Издание отмечает, что параллельно с этим Россия усиливает обстрелы объектов энергетики и городов, стремясь подорвать моральный дух общества. Несмотря на то, что Трамп заявляет о наличии «идеи мира», его поспешность является слабым местом, которым пользуется Путин.

Позиции сторон остаются несовместимыми из-за требования территориальных уступок, поэтому The Independent считает, что если ни одна из сторон не получит преимущества, война может затянуться до 2027 года и далее, ведь Путину продолжение боевых действий до сих пор кажется более выгодным, чем реальный компромисс.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников считает, чтомирное соглашение о прекращении войны в Украине может стать реальностьюв том случае, если будут учтены интересы не только Киева и Москвы, но и США, Европы и Китая.

По его словам, поиск путей прекращения войны исключительно в рамках позиций Украины и России — ошибочный подход. Речь идет, в частности, о спорах по поводу территорий, членства Украины в НАТО и других вопросов безопасности.

«Я думаю, что его нужно искать. Я называю это „ЗМВ“ — Зона возможного урегулирования. И ошибочно искать её только между позициями Украины и России: сколько территорий отдать, сколько оставить, НАТО или не НАТО. Нужно смотреть на интересы и потребности всех ключевых игроков», — сказал Резников.

По его мнению, Москва стремится к отсутствию баз НАТО и снятию санкций, что может обеспечить только Запад. США получат прекращение войны и сокращение расходов, Китай — отсутствие эскалации, Европа — безопасность без капитуляции Украины, а Киев — сохранение государства и армии.

«Нам не обязательно договариваться о том, кто победил в этой войне. Пусть каждый объясняет своим гражданам свою победу. Нам нужно очень четко договориться о другом: кто и что будет делать завтра», — подчеркнул бывший министр обороны.

Бывший министр предполагает, что соглашение может стать временной заморозкой без юридического отказа от территорий. Путину же нужен результат, который он сможет представить россиянам как победу, поскольку у него есть «личная потребность войти в историю как завоеватель земель».

В то же время бывший министр отметил, что переговорный процесс не стоит привязывать исключительно к календарю — например, ждать окончания зимы или начала весны. По его мнению, важнее определить условия, при которых стороны и посредники смогут найти общую точку для достижения договоренностей.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявлениепосле беседы с представителями Трампа.

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