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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Лавров раскрыл позицию Москвы и ошеломил заявлением о переговорах относительно окончания войны

Лавров заявил о готовности РФ продолжать диалог с США относительно завершения войны.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Лавров раскрыл позицию Москвы и ошеломил заявлением о переговорах относительно окончания войны

Сергей Лавров / © Associated Press

Москва положительно оценивает подход Вашингтона к переговорам относительно окончания войны в Украине. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, американская сторона во время контактов с российским руководством якобы принимает во внимание то, что он назвал «реалиями на земле».

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на заявление.

Как утверждает Лавров, речь идет, в частности, о позиции населения на оккупированных Россией украинских территориях и проведенных там российскими властями псевдореферендумах.

«Это, конечно, вызывает у нас и положительный отклик, и вызывает готовность продолжать с ними разговоры», — заявил глава МИД РФ.

По его словам, Вашингтон якобы признает эти «базовые вещи» и стремится содействовать поиску возможного решения по завершению войны.

В то же время Лавров не уточнил, о каких именно новых предложениях США идет речь и какие положения они содержат. Его заявления прозвучали после последних контактов американских представителей с руководством России и Украины.

Что известно о переговорах в Москве

Накануне специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с российским президентом Владимиром Путиным.

После этого они провели переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам этих встреч о достижении конкретной договоренности по завершению войны не сообщалось. В то же время в Вашингтоне продолжают работать над возобновлением переговорного процесса между Украиной и Россией.

Ранее в Кремле уже допускали возможность возвращения к трехстороннему формату переговоров с участием Украины, России и США. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что говорить о конкретных датах и месте такой встречи пока рано.

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