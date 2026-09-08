Атака РФ на Киев: количество раненых выросло, еще один человек погиб

Обстрел Киева 8 сентября

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В Киеве выросло количество пострадавших в результате российской атаки 8 сентября. По состоянию на 15:20 известно о 25 раненых.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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К сожалению, также стало известно о еще одном погибшем человеке. Таким образом, общее число жертв вражеской атаки в столице возросло до трех.

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«Соболезнование родным и близким», — отметил Кличко.

Как мы писали, в ночь на 8 сентября Россия массированно атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами . В нескольких районах столицы повреждены жилые дома, произошли пожары. Сначала сообщалось о шести пострадавших, троих из них госпитализировали. Спасателям во время ликвидации последствий атаки удалось спасти 13 человек.

Утром в Киеве была подтверждена гибель двух человек, еще семеро пострадали в результате российской атаки. В столице зафиксировали разрушения и пожары, по меньшей мере, в пяти районах.

Позже количество жертв российского удара возросло до трех .

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