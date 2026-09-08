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Киев снова под ударом: горит складское здание – Кличко
В Голосеевском районе Киева зафиксировали попадание в складское здание, на крыше которого возник пожар.
В Голосеевском районе Киева зафиксировали попадание в складское здание. На крыше возникло возгорание.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
«В Голосеевском районе попадание в складское здание. Возгорание на крыше», - отметил он.
Экстренные службы уже работают на месте.
Последствия ночной атаки на Киев 8 сентября
Напомним, в ночь на 8 сентября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев дронами и ракетами. Повреждения жилых домов, автомобилей и складов зафиксировали в Голосеевском, Дарницком, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах.
По последним приведенным данным, в результате атаки погибли два человека, еще 10 пострадали. Пятерых раненых госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о пожарах в гаражах, автомобилях и нежилых территориях. Под утро в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.