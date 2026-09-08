Это действительно помогает: 4 лучших напитка для лечения жировой болезни печени

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Существуют способы профилактики жирового гепатоза печени; иногда даже простое включение в рацион нескольких жидких напитков может быстро и существенно изменить ситуацию.

Какие напитки помогут в лечении жировой болезни печени, рассказывает Woman`sWorld.

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Что вызывает жировую болезнь печени

Напитки, которые являются главными виновниками. Наша печень работает круглосуточно, выполняя более 300 важных функций, чтобы помочь нам оставаться в наилучшей форме. Одна из важных функций заключается в переработке всего сахара и углеводов, которые мы потребляем, и преобразовании любого излишка в жир, говорит Бринна Коннор, доктор медицинских наук, которая регулярно лечит пациентов с проблемами печени.

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Когда всё идёт гладко, жир, образующийся в печени, быстро попадает в кровь и выводится. Но если печень перегружается, жир может задерживаться внутри органа и накапливаться в его клетках. И эта проблема часто возникает из-за употребления сладких напитков.

Жидкости не нужно переваривать так же, как твёрдую пищу, поэтому жидкий сахар невероятно быстро попадает в печень. Он заставляет печень мгновенно перерабатывать целую волну сахара, отмечает Дэвид Кахана, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог. Алкоголь может оказывать подобное воздействие, поскольку он также быстро и сильно воздействует на печень, образуя побочные продукты, которые стимулируют выработку жира.

Жировая дистрофия печени может привести к серьезным осложнениям. Как только печень забивается жиром, ей может быть трудно выполнять свои многочисленные функции, такие как переработка питательных веществ, фильтрация токсинов и выделение желчи, необходимой для пищеварения. Жировые отложения также могут привести к воспалению, повреждения и рубцевания печени, что может спровоцировать неалкогольную жировую болезнь печени, которая в настоящее время известна как «стеатотическая болезнь печени, связанная с метаболической дисфункцией».

Отложения могут даже затвердеть, что приводит к состоянию, называемому циррозом. Это необратимо и вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

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4 лучших напитка для лечения жировой болезни печени

Обезвоживание может создавать нагрузку на печень, поэтому целесообразно поддерживать достаточный водный баланс. Имейте в виду, что все напитки для очищения печени от лишнего веса будут наиболее эффективны, если вы будете пить их вместо сладких напитков и алкоголя.

Зеленый чай

В исследовании под руководством Гарварда среди людей, придерживавшихся средиземноморской диеты, половине было предложено перейти на «зелёный рацион», употребляя больше зелёных овощей и выпивая от 3 до 4 чашек зелёного чая в день. В группе, употреблявшей зеленый чай, за 18 месяцев наблюдалось снижение жировой ткани в печени на 38,9 процента, что примерно вдвое больше, чем при соблюдении только средиземноморской диеты.

В небольшом исследовании, посвящённом именно зелёному чаю, сканирование показало, что 100 процентов пациентов с заболеваниями печени, которые употребляли 3 чашки чая в день, отметили улучшение состояния печени всего за 12 недель. Кроме того, у них уменьшились жировые отложения. Зелёный чай — отличный вариант благодаря высокой концентрации соединений, называемых катехинами EGCG, которые являются мощными антиоксидантами, поддерживающими метаболизм жиров.

Кофе

Соединения, содержащиеся в кофе, настолько полезны для печени, что, согласно исследованию, этот напиток может снизить риск возникновения проблем с печенью до 47 процентов. Примечательно, что добавление сахара не сильно уменьшило общую пользу для здоровья, хотя ученые отметили, что подсластитель, по-видимому, незначительно усиливает воспаление печени. Меньшие преимущества наблюдались при употреблении всего 250 мл в день, как обычного, так и без кофеина. Наибольшие преимущества наблюдались при употреблении литра или более. Среди многих полезных соединений кофе содержит хлорогеновую кислоту и кафестол, которые, по сути, сигнализируют печени о сжигании жира, а не о его накоплении. Доктор Коннор призывает вас ограничить или вообще отказаться от сахара в кофе для максимальной пользы.

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Сок каму-каму

Если вы никогда не слышали об этом напитке, самое время узнать о нём. Он изготавливается из фрукта, похожего на вишню, который растёт в тропических лесах Амазонки, и может помочь улучшить здоровье печени. Учёные начали тестировать каму-каму, и первые результаты впечатляют. В клиническом исследовании, проведённом в Университете Лаваля в Квебеке, взрослые с избыточным весом, которые ежедневно принимали всего 1,5 грамма порошка каму-каму, снизили содержание жира в печени более чем на семь процентов за 12 недель, тогда как в группе плацебо содержание жира в печени фактически возросло на девять процентов. Это разница в 16 процентов! Нет достаточных доказательств, чтобы объяснить, почему каму-каму снизило содержание жира в печени, но исследование выявило изменения в кишечном микробиоме участников после того, как они принимали эту добавку. Мы знаем, что кишечник и печень тесно связаны. Соединения, вырабатываемые кишечными бактериями, могут влиять на воспаление, метаболизм сахара и даже на то, как организм перерабатывает жир — всё это может быть полезно для печени. Требуются дополнительные исследования, но это исследование представляет интерес.

Обычная или газированная вода

Доктор Кахана и доктор Коннор сходятся во мнении, что обычная вода — простая или газированная — лучший напиток при жирной печени. Почему? Она дешевая, её можно найти везде, и исследования показывают, что чем больше воды мы пьём, тем реже мы прибегаем к безалкогольным напиткам и коктейлям, вызывающим ожирение печени.

Согласно масштабному исследованию, опубликованному в «Европейском журнале клинического питания», употребление более 7 стаканов воды в день снижает риск образования жировой дистрофии печени по сравнению с теми, кто пьет 3 стакана или меньше. Вода — ваш лучший друг, говорит доктор Кахана. Помимо того, что вы можете пить её в течение всего дня вместо сладких напитков, врачи советуют пациентам начинать свой день с 225–350 мл тёплой воды с лимоном. Это пробуждает пищеварительную систему и помогает печени эффективно выводить то, что она отфильтровала за ночь.

Даже если вы не ухаживали за своей печенью как следует, это невероятно чувствительный орган. Небольшие шаги могут иметь большое значение. Начните с замены одной сладкой газированной воды в день на стакан воды или несладкого чая. Постепенно выработайте привычку, пока не начнете делать разумный выбор напитков большую часть времени. По мере того как ваша печень становится здоровее, все, как правило, улучшается: ваша энергия, настроение, вес и многое другое.

Данный контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагноз. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем приступать к какому-либо плану лечения.

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