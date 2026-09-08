Зачем брызгать уксусом вокруг унитаза: эксперты объяснили простой трюк

Зачем брызгать уксусом вокруг унитаза / © pexels.com

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Решить проблему может обычный белый уксус. Его рекомендуют распиливать вокруг основания унитаза и оставлять на поверхности примерно на 10–15 минут. Такой простой способ помогает бороться с налетом и поддерживать чистоту в труднодоступных местах.

Зачем брызгать уксусом вокруг унитаза

Даже если унитаз на первый взгляд кажется чистым, пространство у его основания может оставаться загрязненным. Особенно просто пропустить стыки с полом и участок позади сантехники.

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В этих местах могут скапливаться брызги, пыль и остатки влаги. С течением времени они становятся причиной пятен и стойкого неприятного запаха.

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Белый уксус содержит уксусную кислоту, благодаря которой он хорошо справляется с минеральными отложениями, образующимися через жесткую воду. Поэтому уксус для чистки унитаза может быть полезен не только внутри чаши, но и вокруг нее.

Кроме того, уксус помогает нейтрализовать неприятные запахи, а не просто маскировать их ароматизаторами.

Как почистить унитаз уксусом

Для такой уборки не понадобится сложная смесь из многих компонентов. Достаточно белого уксуса, бутылки с распылителем и чистой тряпкой.

Налейте уксус в распылитель и нанесите его на основание унитаза, стыки с полом и участок за ним. Оставьте примерно на 10–15 минут, чтобы кислота успела воздействовать на загрязнение.

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После этого протрите поверхность влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Если на стыках остался старый налет или пятна, их можно аккуратно потереть щеткой.

Особое внимание следует уделять труднодоступным местам. Именно там грязь может оставаться незаметной даже после обычной уборки.

Как уксус помогает убрать неприятный запах в туалете

Если после мытья унитаза в туалете быстро снова появляется неприятный запах, проблема может быть не внутри чаши.

Источником запаха иногда становятся загрязнения у основания унитаза, в швах плитки или на полу позади сантехники. Поэтому следует очищать не только сам унитаз, но и прилегающую к нему зону.

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Регулярное использование уксуса помогает удалять загрязнения и нейтрализовать запахи. Для ванной комнаты, которой пользуются многие люди или где постоянно повышена влажность, такую уборку можно проводить несколько раз в неделю.

Если запах не исчезает даже после тщательной очистки, следует проверить, нет ли протечки или проблем с сантехникой.

Уксус поможет и от налета в унитазе

Белый уксус можно использовать и для борьбы с минеральными отложениями внутри чаши. Особенно это актуально в домах с жесткой водой, где на поверхности со временем появляется характерный желтоватый или белый налет.

Для стойких отложений уксуса требуется больше времени. Его можно оставить на проблемном участке на несколько часов или на ночь, а затем пройтись по туалетной щетке.

Уксусная кислота постепенно растворяет минеральные отложения, поэтому после замачивания удалить их становится проще.

В то же время уксус не следует воспринимать как универсальное дезинфицирующее средство. Если необходима дезинфекция поверхности, лучше использовать предназначенное для этого средство в соответствии с инструкцией производителя.

Главная ошибка при чистке унитаза

Еще одна распространенная ошибка — нанести чистящее средство и почти сразу его смыть.

Многим средствам нужно время контакта с поверхностью. Поэтому перед использованием бытовой химии следует прочитать инструкцию на упаковке и выдержать рекомендуемое производителем время.

Это касается чаши унитаза, сиденья, крышки, бачка и других поверхностей. Отдельного внимания заслуживает кнопка или ручка смыва, так как ее регулярно касаются руками.

Чего нельзя делать во время уборки уксусом

Несмотря на простоту этого способа, есть важное правило безопасности: никогда не смешивайте уксус с отбеливателем или другими хлорсодержащими средствами. Сочетание кислоты и гипохлорита может привести к выделению опасного газа.

Если перед уксусом использовалось хлорсодержащее средство, поверхность нужно тщательно промыть водой и не применять эти вещества одновременно.

Также уксус подходит не для всех материалов. Из-за кислотности его не рекомендуют использовать на мраморе, травертине и некоторых других поверхностях из натурального камня.

Как часто нужно чистить унитаз уксусом

Всё зависит от того, насколько активно пользуются туалетом. Для регулярного поддержания чистоты пространство вокруг основания унитаза можно обрабатывать уксусом примерно раз в неделю.

Если туалетом пользуются многие люди, в помещении высокая влажность или неприятный запах появляется быстрее, процедуру можно повторять чаще.

Главное — не ограничивать уборку только внутренней частью чаши. Основание унитаза, пол вокруг него, стыки, зона позади сантехники и кнопка смыва также нуждаются в регулярной очистке.

FAQ

Можно ли чистить унитаз уксусом?

Да, белый уксус можно использовать для чистки унитаза и поверхностей вокруг него. Уксусная кислота помогает растворять минеральный и известковый налет и устранять неприятные запахи. Однако уксус не следует смешивать со хлорсодержащими средствами, а также использовать на чувствительных к кислотам поверхностях из натурального камня.

Как убрать запах мочи в туалете?

Чтобы убрать запах мочи в туалете, важно очистить не только чашу унитаза, но и его основание, стыки с полом и труднодоступный участок сзади. Белый уксус можно распылить на загрязненные поверхности, оставить примерно на 10–15 минут, затем тщательно протереть влажной тряпкой. Если после уборки запах постоянно возвращается, следует проверить сантехнику на возможные протечки.

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