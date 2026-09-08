Навіщо бризкати оцтом навколо унітаза: експерти пояснили простий трюк

Навіщо бризкати оцтом навколо унітаза / © pexels.com

Реклама

Вирішити проблему може звичайний білий оцет. Його радять розпилювати навколо основи унітаза та залишати на поверхні приблизно на 10–15 хвилин. Такий простий спосіб допомагає боротися з нальотом і підтримувати чистоту у важкодоступних місцях.

Навіщо бризкати оцтом навколо унітаза

Навіть якщо унітаз на перший погляд здається чистим, простір біля його основи може залишатися забрудненим. Особливо легко пропустити стики з підлогою та ділянку позаду сантехніки.

Реклама

У цих місцях можуть накопичуватися бризки, пил і залишки вологи. З часом вони стають причиною плям та стійкого неприємного запаху.

Реклама

Білий оцет містить оцтову кислоту, завдяки якій він добре справляється з мінеральними відкладеннями, що утворюються через жорстку воду. Тому оцет для чищення унітаза може бути корисним не лише всередині чаші, а й навколо неї.

Крім того, оцет допомагає нейтралізувати неприємні запахи, а не просто маскувати їх ароматизаторами.

Як почистити унітаз оцтом

Для такого прибирання не знадобиться складна суміш із багатьох компонентів. Достатньо білого оцту, пляшки з розпилювачем і чистої ганчірки.

Налийте оцет у розпилювач і нанесіть його на основу унітаза, стики з підлогою та ділянку позаду нього. Залиште приблизно на 10–15 хвилин, щоб кислота встигла подіяти на забруднення.

Реклама

Після цього протріть поверхню вологою ганчіркою або паперовим рушником. Якщо на стиках залишився старий наліт або плями, їх можна обережно потерти щіткою.

Особливу увагу варто приділяти важкодоступним місцям. Саме там бруд може залишатися непомітним навіть після звичайного прибирання.

Як оцет допомагає прибрати неприємний запах у туалеті

Якщо після миття унітаза в туалеті швидко знову з’являється неприємний запах, проблема може бути не всередині чаші.

Джерелом запаху іноді стають забруднення біля основи унітаза, у швах плитки або на підлозі позаду сантехніки. Тому варто очищати не лише сам унітаз, а й прилеглу до нього зону.

Реклама

Регулярне використання оцту допомагає видаляти забруднення та нейтралізувати запахи. Для ванної кімнати, якою користується багато людей або де постійно підвищена вологість, таке прибирання можна проводити кілька разів на тиждень.

Якщо ж запах не зникає навіть після ретельного очищення, варто перевірити, чи немає протікання або проблем із сантехнікою.

Оцет допоможе і від нальоту в унітазі

Білий оцет можна використовувати і для боротьби з мінеральними відкладеннями всередині чаші. Особливо це актуально в будинках із жорсткою водою, де на поверхні з часом утворюється характерний жовтуватий або білий наліт.

Для стійких відкладень оцту потрібно більше часу. Його можна залишити на проблемній ділянці на кілька годин або на ніч, а потім пройтися туалетною щіткою.

Оцтова кислота поступово розчиняє мінеральні відкладення, тому після замочування видалити їх стає значно простіше.

Водночас оцет не варто сприймати як універсальний дезінфекційний засіб. Якщо необхідна саме дезінфекція поверхні, краще використовувати призначений для цього засіб відповідно до інструкції виробника.

Головна помилка під час чищення унітаза

Ще одна поширена помилка — нанести засіб для чищення і майже одразу його змити.

Багатьом засобам потрібен певний час контакту з поверхнею. Тому перед використанням побутової хімії варто прочитати інструкцію на упаковці та витримати рекомендований виробником час.

Це стосується чаші унітаза, сидіння, кришки, бачка та інших поверхонь. Окремої уваги заслуговує кнопка або ручка змиву, оскільки до неї регулярно торкаються руками.

Чого не можна робити під час прибирання оцтом

Попри простоту цього способу, є важливе правило безпеки: ніколи не змішуйте оцет із відбілювачем або іншими засобами, що містять хлор. Поєднання кислоти та гіпохлориту може призвести до виділення небезпечного газу.

Якщо перед оцтом використовувався хлорвмісний засіб, поверхню потрібно ретельно промити водою і не застосовувати ці речовини одночасно.

Також оцет підходить не для всіх матеріалів. Через кислотність його не рекомендують використовувати на мармурі, травертині та деяких інших поверхнях із натурального каменю.

Як часто потрібно чистити унітаз оцтом

Усе залежить від того, наскільки активно користуються туалетом. Для регулярного підтримання чистоти простір навколо основи унітаза можна обробляти оцтом приблизно раз на тиждень.

Якщо туалетом користується багато людей, у приміщенні висока вологість або неприємний запах з’являється швидше, процедуру можна повторювати частіше.

Головне — не обмежувати прибирання лише внутрішньою частиною чаші. Основа унітаза, підлога навколо нього, стики, зона позаду сантехніки та кнопка змиву також потребують регулярного очищення.

FAQ

Чи можна чистити унітаз оцтом?

Так, білий оцет можна використовувати для чищення унітаза та поверхонь навколо нього. Оцтова кислота допомагає розчиняти мінеральний і вапняний наліт та усувати неприємні запахи. Однак оцет не слід змішувати із засобами, що містять хлор, а також використовувати на чутливих до кислот поверхнях із натурального каменю.

Як прибрати запах сечі в туалеті?

Щоб прибрати запах сечі в туалеті, важливо очистити не лише чашу унітаза, а й його основу, стики з підлогою та важкодоступну ділянку позаду. Білий оцет можна розпилити на забруднені поверхні, залишити приблизно на 10–15 хвилин, а потім ретельно протерти вологою ганчіркою. Якщо після прибирання запах постійно повертається, варто перевірити сантехніку на можливі протікання.

Новини партнерів

Новини партнерів