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Залишилось недовго: на Україну суне різке похолодання — синоптики назвали точні дати (мапа)
Поки у більшості областей України 7 жовтня пануватим сприятлива погода без опадів, синоптики вже назвали дату суттєвого зниження температури.
У середу, 7 жовтня, в Україну буде тепла та суха погода.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у середу та четвер, 7–8 жовтня, в Україні утримається суха та тепла погода з температурою вдень +20…+24 градуси вище нуля, лише на півночі та північному сході буде трохи свіжіше — +17…+19 градусів вище нуля.
Уже в п’ятницю, 9 жовтня, холодний атмосферний фронт принесе в більшість областей дощі та зниження температури. У суботу повернуться сонце й суха маса, проте похолодає до +12…+16 градусів тепла (на півдні до +24).
Водночас Діденко попереджає, що 9 жовтня холодний атмосферний фронт зумовить у західних, північних та частково центральних областях дощі та зниження температури повітря.
«У суботу в Україні знову переважатиме суха погода, буде багато сонця, але температура повітря передбачається невисокою, вдень +12….+16 тепла, лише на півдні та на південному сході +18…+24 градуси тепла. Із найближчої синоптичної перспективи: 7-ме та 8 жовтня будуть найтеплішими, а наступний тиждень принесе в Україну дощі та холоднечу», — прогнозує синоптикиня.
Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує, що до 8 жовтня країна перебуватиме у південній частині атлантичного циклону, який рухатиметься через Скандинавію далі на схід.
«Вітри зміняться на південні румби, що сприятиме підвищенню навіть за хмарної погоди. Температура повітря вночі 6-11° тепла, вдень — 18-23°. Опадів при такій ситуації чекати не варто», — зазначає синоптик.
Також Постригань зауважує, що це буде останнє 20-градусне тепло нинішньої осені, адже від 9 жовтня ситуація в атмосфері почне змінюватися.
За даними Українського гідрометцентру, 7 жовтня у країні переважатиме мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 7 жовтня.
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