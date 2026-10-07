Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

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У середу, 7 жовтня, в Україну буде тепла та суха погода.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у середу та четвер, 7–8 жовтня, в Україні утримається суха та тепла погода з температурою вдень +20…+24 градуси вище нуля, лише на півночі та північному сході буде трохи свіжіше — +17…+19 градусів вище нуля.

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Уже в п’ятницю, 9 жовтня, холодний атмосферний фронт принесе в більшість областей дощі та зниження температури. У суботу повернуться сонце й суха маса, проте похолодає до +12…+16 градусів тепла (на півдні до +24).

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Водночас Діденко попереджає, що 9 жовтня холодний атмосферний фронт зумовить у західних, північних та частково центральних областях дощі та зниження температури повітря.

«У суботу в Україні знову переважатиме суха погода, буде багато сонця, але температура повітря передбачається невисокою, вдень +12….+16 тепла, лише на півдні та на південному сході +18…+24 градуси тепла. Із найближчої синоптичної перспективи: 7-ме та 8 жовтня будуть найтеплішими, а наступний тиждень принесе в Україну дощі та холоднечу», — прогнозує синоптикиня.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує, що до 8 жовтня країна перебуватиме у південній частині атлантичного циклону, який рухатиметься через Скандинавію далі на схід.

«Вітри зміняться на південні румби, що сприятиме підвищенню навіть за хмарної погоди. Температура повітря вночі 6-11° тепла, вдень — 18-23°. Опадів при такій ситуації чекати не варто», — зазначає синоптик.

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Також Постригань зауважує, що це буде останнє 20-градусне тепло нинішньої осені, адже від 9 жовтня ситуація в атмосфері почне змінюватися.

За даними Українського гідрометцентру, 7 жовтня у країні переважатиме мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла.

Погода в Україні 7 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 7 жовтня.

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