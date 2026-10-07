Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

Реклама

В среду, 7 октября, в Украине будет теплая и сухая погода.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду и четверг, 7–8 октября, в Украине сохранится сухая и теплая погода с дневной температурой +20…+24 градуса выше нуля, только на севере и северо-востоке будет немного прохладнее — +17…+19 градусов выше нуля.

Реклама

Уже в пятницу, 9 октября, холодный атмосферный фронт принесет в большинство областей дожди и понижение температуры. В субботу вернутся солнце и сухая погода, однако похолодает до +12…+16 градусов тепла (на юге до +24).

Реклама

В то же время Диденко предупреждает, что 9 октября холодный атмосферный фронт принесет в западные, северные и частично центральные области дожди и понижение температуры воздуха.

«В субботу в Украине вновь будет преобладать сухая погода, будет много солнца, но температура воздуха ожидается невысокой: днем +12…+16 тепла, только на юге и юго-востоке +18…+24 градуса тепла. Из ближайших синоптических прогнозов: 7 и 8 октября будут самыми тёплыми, а следующая неделя принесёт в Украину дожди и похолодание», — прогнозирует синоптик.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует, что до 8 октября страна будет находиться в южной части атлантического циклона, который будет продвигаться через Скандинавию дальше на восток.

«Ветер сменится на южные румбы, что будет способствовать повышению температуры даже при облачной погоде. Температура воздуха ночью 6–11° тепла, днём — 18–23°. Осадков в такой ситуации ожидать не стоит», — отмечает синоптик.

Реклама

Кроме того, Постригань отмечает, что это будет последний 20-градусный теплый день нынешней осени, ведь с 9 октября ситуация в атмосфере начнёт меняться.

По данным Украинского гидрометцентра, 7 октября в стране будет преобладать переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет переменного направления и дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

Погода в Украине 7 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается вкрупных украинских городах 7 октября.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров