Трамп снова позвонит Путину: о чем будут говорить

Трамп и Путин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Трампа, переговоры должны пройти в ближайшее время. В то же время, главной темой разговора в этот раз будет не война России против Украины.

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Американский президент заявил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию с чумой в России .

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Других деталей по поводу предстоящего разговора Трамп пока не привел.

Вспышка чумы в России — последние новости

Напомним, в Иркутской области России от вероятной легочной чумы скончалась 28-летняя работница противочумного института Дарья Шипилова . Она могла заразиться в экспедиции или из-за разбитой пробирки.

Загадочная смерть молодой ученой от вероятной легочной чумы в России вызвала панику. Из-за жесткого карантина и молчания Кремля эксперты опасаются, что РФ скрывает утечку модифицированного штамма чумы или разработку биологического оружия.

После смерти 28-летней сотрудницы противочумного института и введения карантинных мер в Сибири в Сети снова вспомнили жуткое пророчество Бабы Ванги.

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