- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 566
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп снова позвонит Путину: о чем будут говорить
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако в этот раз речь пойдет не о войне в Украине.
Президент США Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Трампа, переговоры должны пройти в ближайшее время. В то же время, главной темой разговора в этот раз будет не война России против Украины.
Американский президент заявил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию с чумой в России .
Других деталей по поводу предстоящего разговора Трамп пока не привел.
Вспышка чумы в России — последние новости
Напомним, в Иркутской области России от вероятной легочной чумы скончалась 28-летняя работница противочумного института Дарья Шипилова . Она могла заразиться в экспедиции или из-за разбитой пробирки.
Загадочная смерть молодой ученой от вероятной легочной чумы в России вызвала панику. Из-за жесткого карантина и молчания Кремля эксперты опасаются, что РФ скрывает утечку модифицированного штамма чумы или разработку биологического оружия.
После смерти 28-летней сотрудницы противочумного института и введения карантинных мер в Сибири в Сети снова вспомнили жуткое пророчество Бабы Ванги.