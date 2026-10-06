Чума выйдет за пределы России?: как Кремль скрывает вспышку смертельной инфекции и что дальше — все подробности

Чума в России: что известно

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В России могла вспыхнуть бубонная чума из-за случая заражения и смерти женщины в Иркутской области. Российские власти и спецслужбы пытаются замолчать событие и официально списывают смерть на «пневмонию неизвестной этиологии», однако в регионе уже изолировали около 200 человек и ввели строгие карантинные ограничения под наблюдением ФСБ.

На сегодня Кремль убеждает в «стабильности» ситуации, но миру хорошо известна традиция РФ скрывать масштабы катастроф. ТСН собрала все, что известно по состоянию на сейчас — что происходит в РФ, как реагирует мир и чем опасна чума.

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С чего все началось: что известно о чуме в России

Напомним, в Иркутской области России произошло чрезвычайное событие: от чумы скончалась 28-летняя специалистка Иркутского противочумного НИИ Дарья Шипилова. Женщина заболела после полевой экспедиции на границе с Монголией или, по другой версии, после того как 25 сентября якобы разбила в лаборатории пробирку с возбудителем болезни.

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29 сентября ее госпитализировали в районную больницу Шелехова с симптомами пневмонии и подключили к аппарату ИВЛ, но в ночь на 2 октября пациентка умерла. Эпидемиолог Михаил Фаворов считает, что женщине ошибочно диагностировали COVID-19 и вовремя не назначили антибиотики, а официальные лица пока подают смерть как следствие «пневмонии неизвестной этиологии».

После гибели ученой власти начали масштабную операцию по изоляции потенциально зараженных лиц: всего специалисты установили 197 контактных лиц. Большинство из них — 189 человек — немедленно госпитализировали в больницы. 114 находятся в одной больнице, 63 — в другой, а еще 12 человек изолировали непосредственно в Противочумном институте.

Автомобили скорой помощи, которые перевозят этих граждан на обследование, сопровождают сотрудники ФСБ, а среди отдельных изолированных уже фиксируют первые симптомы заболевания, хотя должностные лица убеждают в негативных результатах тестов.

Из-за вспышки инфекции Шелеховскую районную больницу полностью перевели на суровый карантин, остановив госпитализацию и выписку пациентов. Кроме того, ограничения ввели в Иркутских городских больницах №1, №3 и №10, Ивано-Матренинской детской больнице и местном роддоме, где родственникам запретили посещать пациентов.

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На Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове для более 2000 работников ввели обязательный масочный режим, а администрация соседнего Байкальска призвала жителей воздержаться от поездок в регион, хотя это сообщение впоследствии удалили.

Российские власти и спецслужбы пытаются скрыть настоящие масштабы вспышки, избегая употребления слова «чума» в официальных документах и публичных заявлениях. Из-за отсутствия достоверной информации в регионе вспыхнула паника, а жители массово раскупили все антибиотики в местных аптеках.

Ситуацию в Сибири аналитики уже сравнивают с первыми днями вспышки коронавируса в китайском Ухане из-за тотального умалчивания эпидемии. В то же время, стоит отметить, что предыдущий официально зарегистрированный случай чумы в России фиксировали еще в 2016 году.

Россияне держат реальные данные в секрете, как в случае с Чернобылем

США внимательно следят за угрозой вспышки легочной чумы в России после гибели 28-летней Дарьи Шипиловой. Российские службы здравоохранения утверждают, что ученая умерла от пневмонии «неизвестного» происхождения и отрицают факт заражения патогенами на работе.

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Как отметил бывший офицер ЦРУ Дэн Гоффман в комментарии Fox News, сокрытие Кремлем биологических инцидентов восходит к советской практике замалчивания Чернобыльской катастрофы и войны в Афганистане.

Хотя единичный случай не свергнет режим, системное умалчивание проблем придает давления на Владимира Путина и сеет сомнения среди населения.

Эксперт подчеркнул, что в условиях тотального информационного контроля диктатур, таких как РФ или Китай в случае с COVID-19, единственным источником правды остаются данные разведки, а официальным заявлениям российских властей верить не стоит.

Что происходит в России сейчас

Официальные российские органы отвергают версию о чуме и заражении из-за разбитой пробирки. Несмотря на такие заявления, факт остается фактом: силовики и медики развернули жесткий карантин, изолировав больницы и окружив около 190 человек, находившихся вблизи места трагедии.

Путаница в официальных источниках лишь усиливает подозрения. В Байкальске местные чиновники сначала опубликовали предупреждение об угрозе инфекции, но впоследствии без объяснений удалили уведомление. Губернатор соседней Бурятии Алексей Цыденов поначалу прямо подтвердил, что Дарья умерла от чумы, но позже отредактировал свое сообщение на формулировку «могла умереть от чумы».

Между тем в регион срочно прибыла главный санитарный врач РФ Анна Попова, но по данным российских СМИ, она воздерживается от разъяснений относительно принятых экстренных мер.

В России традиционно прибегают к сокрытию информации. Роспотребнадзор стал настаивать на том, чтобы называть событие не чумой, а «пневмонией неизвестной этиологии».

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян не обращать внимания на «слухи» и ориентироваться лишь на официальную информацию от Роспотребнадзора. Он уверил в высокой квалификации специалистов ведомства.

В ответ на опасения по поводу возможной эпидемии Роспотребнадзор заявил о «стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации» в регионе. Дополнительно, губернатор Иркутской области Игорь Кобзиев сообщил, что у всех изолированных граждан никаких симптомов заболевания не выявили, а результаты их анализов на инфекцию оказались негативными.

Реакция мира на чуму в России

Сообщение о чрезвычайном происшествии уже заставило соседей РФ — Кыргызстан, Казахстан и Монголию — ужесточить ограничения на границе и проверки для путешественников из России.

Euronews сообщает, что Брюссель и Вашингтон контролируют ситуацию, а Европейская комиссия «очень внимательно» следит за развитием событий в России. Там заверили о полной готовности скоординировать необходимые действия между странами-членами ЕС при возникновении такой необходимости.

«Мы знаем о сообщениях относительно лабораторного инцидента в России, якобы с участием возбудителя чумы. Здоровье населения всегда является приоритетом, поэтому мы поддерживаем связь с нашими экспертами из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Мы очень внимательно следим за ситуацией», — заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнчирова в понедельник.

Она также добавила, что теперь ЕС гораздо больше подготовлен к пандемиям, чем раньше. Грнчирова отметила, что у европейских государств есть достаточные запасы необходимых антибактериальных препаратов, а для получения данных от РФ привлекают ВОЗ.

Пока в ЕС не планируют созывать экстренные заседания или вводить ограничения.

Как реагируют США на чуму в РФ

Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Владимиру Путину в ликвидации вероятной вспышки чумы в России, пишет The Sun. 5 октября Трамп заявил о готовности Вашингтона подставить плечо российской стороне.

«Что ж, мы очень серьезно рассматриваем этот вопрос. Мы только что узнали об этом; это называют пневмонией. А пневмония… знаете, когда-то ее можно было лечить легче. Микробы и возбудители болезней стали значительно сильнее, но мы поможем им», — отметил американский лидер.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что официальный Вашингтон держит ситуацию на контроле:

«Конечно, сообщение между США и Россией очень ограничено. Но, как и в случае с чем-либо другим, подобное может выйти наружу и быстро распространиться. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией и отслеживаем ее», — подчеркнул Рубио.

Что говорят эксперты о чуме и есть ли угроза ее распространения

Западные специалисты предостерегают: в случае подтверждения подозрительного случая легочной чумы в Сибири смертоносная инфекция способна стремительно распространиться за пределы России, пишет Unilad.

«Если это легочная чума, которая распространяется воздушно-капельным путем, она может распространиться довольно быстро», — предупредил доктор Эндрю Вебер, экс-сотрудник Министерства обороны США, который в свое время инспектировал советские лабораторные объекты.

Он добавил, что если бы имел полномочия, то останавливал бы рейсы из РФ и проверял всех прибывающих за границу россиян еще в аэропорту.

Вебер отмечает, что российский режим прекрасно научился подавлять биологические угрозы с помощью строгих ограничений, унаследованных от СССР.

«В типичном советском стиле они очень хорошо владеют карантином. Они изолируют людей в больницах, чтобы убедиться, что то, что повлекло смерть, не будет распространяться дальше».

По словам Вебера, современный Кремль также принял практики СССР по поиску и изучению патогенов в лабораторных условиях.

«Они провели большую работу по сбору штаммов от грызунов и блох, повышению стойкости к антибиотикам, отбору штаммов, устойчивых к нескольким антибиотикам, и повышению вирулентности. Эти самые опасные штаммы поступали в советскую программу биологического оружия».

Эксперт добавил, что его крайне тревожит отсутствие какой-либо информации.

Оценку действий российского руководства дал и руководитель биомедицинских исследований Редингского университета Саймон Кларк.

«Они это скрывают, потому что им стыдно. Это выглядит плохо, это выглядит непрофессионально — не то, что происходит в должным образом развитой стране».

По словам врача-эпидемиолога Андрея Александрина, болезнь имеет острое течение с высокой температурой, ознобом, слабостью, кашлем и одышкой, но официального лабораторного подтверждения диагноза пока нет.

Несмотря на отсутствие официальных данных, круг контактных лиц уже составляет около 200 человек. Специалист подчеркнул, что из-за короткого инкубационного периода в 2-3 дня первые случаи инфицирования среди контактных лиц уже проявились бы, если бы заражение среди них действительно произошло.

Что такое чума, какие симптомы и чем грозит

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чума — крайне опасная инфекционная болезнь, которую вызывает бактерия Yersinia pestis, которая обычно содержится в мелких млекопитающих и их блохах. Люди могут заразиться через укусы инфицированных блох, прямой контакт с биологическими жидкостями или тканями или через вдыхание респираторных капель от больных легочной формой.

Без должного лечения уровень летальности колеблется от 30% до 100%, а природные очаги инфекции существуют на всех континентах, кроме Океании. Наибольшее количество случаев с 1990-х годов зафиксировано в ДР Конго и на Мадагаскаре.

Выделяют три основные клинические формы заболевания: бубонную, легочную и септическую. Наиболее распространена бубонная чума, которая появляется после укуса блохи и характеризуется болезненным воспалением лимфатических узлов «бубонов».

Среди симптомов:

внезапная горячка

боль в теле

тошнота

быстрая одышка

кашель с кровью

Легочная чума может развиться за 24 часа и без лечения смертельна.

При своевременной терапии обычные антибиотики преодолевают инфекцию.

Для сдерживания эпидемий больных легочной формой обязательно изолируют, а медицинский персонал и все близкие контакты должны проходить семидневную профилактическую антибиотикотерапию и использовать средства индивидуальной защиты.

Стоит напомнить, что именно бубонная чума, которая передается через укусы блох, и поражающая кровь септическая чума в середине XIV века повлекли за собой пандемию, которая унесла жизни почти двух третей населения Европы.

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