- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 2 мин
План по восстановлению СССР: в Германии забили тревогу из-за новых военных планов Путина
В Берлине предполагают, что Россия может иметь более широкие военные планы, чем война против Украины. Среди потенциально уязвимых стран глава МИД Германии назвал государства Балтии, Молдову и Грузию.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что военные планы России могут не ограничиваться Украиной. По его мнению, потенциальная угроза касается также других стран, ранее входивших в состав СССР.
Об этом сообщает Frantfurter Allgemeine.
Вадефуль напомнил, что до полномасштабной войны у России были тесные отношения с Украиной, а также выгодные контракты с Германией.
«Поэтому мы должны исходить из того, что у России есть более далеко идущие планы», — заявил он.
Объясняя, что именно имеет в виду, министр вспомнил слова Владимира Путина о распаде Советского Союза как одной из величайших катастроф XX века.
"Если это была самая большая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить", - сказал Вадефуль.
По его словам, это может касаться не только Украины, но Грузии, Молдовы и стран Балтии.
Последние уже являются членами Европейского Союза и НАТО, поэтому возможные действия России против них будут непосредственно касаться и других союзников.
Что это значит для Германии
Вадефуль особо подчеркнул, что Германия сочтет угрозой не только непосредственное нападение на свою территорию.
Речь также идет о возможном нарушении границ Польши, Эстонии, Латвии или Литвы.
По его словам, в таком случае факт нападения должен быть официально установлен в рамках процедур НАТО, после чего союзнические обязательства будут распространяться и на Германию.
"Это, в принципе, наше обязательство, и Германия его придерживается", - подчеркнул глава МИД.
В Германии предупреждают о риске столкновения с Россией
Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер заявил, что риск прямого столкновения с Россией растет. В то же время, признаков подготовки Москвы к полномасштабному нападению на страну НАТО немецкая разведка пока не видит.
По словам Егера, Россия может прибегнуть к ограниченным операциям против государств Альянса по сценарию «зеленых человечков», подобным тому, который Москва использовала во время захвата Крыма 2014 года. Германию он назвал одной из главных целей российских действий в Европе.
Канцлер Фридрих Мерц также заявлял о регулярных нарушениях воздушного пространства и гибридных атаках на немецкую инфраструктуру. В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский отмечал, что Россия уже ведет против Европы гибридную войну, хотя признаков подготовки к масштабному вторжению в страны НАТО пока нет.