План по восстановлению СССР: в Германии забили тревогу из-за новых военных планов Путина

Иоганн Вадефуль / © Associated Press

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Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что военные планы России могут не ограничиваться Украиной. По его мнению, потенциальная угроза касается также других стран, ранее входивших в состав СССР.

Об этом сообщает Frantfurter Allgemeine.

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Вадефуль напомнил, что до полномасштабной войны у России были тесные отношения с Украиной, а также выгодные контракты с Германией.

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«Поэтому мы должны исходить из того, что у России есть более далеко идущие планы», — заявил он.

Объясняя, что именно имеет в виду, министр вспомнил слова Владимира Путина о распаде Советского Союза как одной из величайших катастроф XX века.

"Если это была самая большая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить", - сказал Вадефуль.

По его словам, это может касаться не только Украины, но Грузии, Молдовы и стран Балтии.

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Последние уже являются членами Европейского Союза и НАТО, поэтому возможные действия России против них будут непосредственно касаться и других союзников.

Что это значит для Германии

Вадефуль особо подчеркнул, что Германия сочтет угрозой не только непосредственное нападение на свою территорию.

Речь также идет о возможном нарушении границ Польши, Эстонии, Латвии или Литвы.

По его словам, в таком случае факт нападения должен быть официально установлен в рамках процедур НАТО, после чего союзнические обязательства будут распространяться и на Германию.

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"Это, в принципе, наше обязательство, и Германия его придерживается", - подчеркнул глава МИД.

В Германии предупреждают о риске столкновения с Россией

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер заявил, что риск прямого столкновения с Россией растет. В то же время, признаков подготовки Москвы к полномасштабному нападению на страну НАТО немецкая разведка пока не видит.

По словам Егера, Россия может прибегнуть к ограниченным операциям против государств Альянса по сценарию «зеленых человечков», подобным тому, который Москва использовала во время захвата Крыма 2014 года. Германию он назвал одной из главных целей российских действий в Европе.

Канцлер Фридрих Мерц также заявлял о регулярных нарушениях воздушного пространства и гибридных атаках на немецкую инфраструктуру. В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский отмечал, что Россия уже ведет против Европы гибридную войну, хотя признаков подготовки к масштабному вторжению в страны НАТО пока нет.

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