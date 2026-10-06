В Кремле паника и истерика из-за украинской баллистики: РФ переводит ключевые мосты в режим повышенной готовности

Атака на РФ / © ТСН

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В военно-политическом руководстве России нарастает истерика из-за возможных массированных ударов Украины дальнобойным оружием и баллистикой.

Оккупанты приступили к лихорадочной подготовке к защите своих основных логистических узлов, опасаясь полного паралича поставки армии. Об этом сообщает партизанское движение АТЭШ, ссылаясь на собственных агентов из числа сотрудников Дирекции автомобильных дорог Ростовской области.

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По данным подполья, штаб Южного военного округа (ПВО) РФ направил срочные инструкции в Росавтодор, РЖД и региональные администрации. Все они получили задачу немедленно усилить безопасность переправ, по которым идет поставка российских группировок войск:

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Ростовский узел и Таганрог

Россияне срочно укрепляют железнодорожные и автомобильные мосты через реку Дон и разрабатывают запасные маршруты объезда.

Крымское направление

В РФ ожидают возобновление активных высокоточных ударов по логистическим артериям в районе Сиваша и Армянска.

Белгородская область

В режим повышенной готовности переводят мостовые переходы у Шеляева и Уразового. В РФ опасаются, что точечные прилеты остановят подвоз боеприпасов и заставят технику накапливаться на предполагаемых объездах, производя ее легкой мишенью.

Как оккупанты пытаются спасти мосты

Чтобы защитить переправы от украинских дронов и ракет, на объектах планируют ввести комплексные меры безопасности:

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выставить круглосуточные посты Рогвардии и военных комендатур;

смонтировать защитные антидроновые сетки и мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

сформировать понтонные дублеры и инженерно-ремонтные группы для быстрого обновления.

В АТЭШ подчеркивают, что мосты остаются «главными артериями» оккупационной армии. Любое повреждение критически блокирует поставки топлива, боекомплекта и свежего личного состава на фронт.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда будет отвечать на российские обстрелы. Он подчеркнул: если Россия атакует украинскую гражданскую инфраструктуру, в частности мосты в Киеве, ВСУ будут бить в ответ по российской военной логистике, в частности, по Крымскому мосту.

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