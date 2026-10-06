Владимир Путин. / © Associated Press

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Утром 5 сентября российский дрон атаковал у границы с Молдовой — по пограничному переходу. При ударе ранения получил молдаванин.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские специалисты отмечают, что это первое подтвержденное ранение гражданина Молдовы в результате действия российских беспилотников.

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Пограничная полиция Молдовы сообщила, что дрон РФ ударил вблизи пограничного перехода Паланка-Маяки-Удобное. Из-за «прилета» поврежден пассажирский автобус. Был ранен сотрудник молдавского пограничного патруля.

«Непонятно, ударил ли беспилотник по территории Украины или Молдовы, но геолокационные изображения указывают на то, что беспилотник рикошетом упал на территорию Молдовы», — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что РФ в последние недели не только чаще атакует пограничные переходы Украины с Молдовой, Румынией и Польшей, но и нарушает воздушное пространство этих государств.

В частности, воздушное пространство Молдовы не менее 20 раз — с февраля 2022 по июль 2026, а также десять раз с августа этого года. Кроме того, пять БПЛА, среди которых баражировочные боеприпасы «Бандероль», разбились в стране утром 3 октября.

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«Россия, вероятно, намерена нанести эти удары и вторжение ударов, чтобы запугать НАТО и заставить его отказаться от поддержки Украины, а также нормализовать нарушения воздушного пространства, усилив их частоту», — подытожили американские аналитики.

Атака на КПП. Карта ISW.

Атака на Молдову — последние новости

Утром 3 октября сразу в четырех районах обнаружили обломки беспилотников. Перед этим жители сообщали о взрывах в Каушанском, Штефан-Водском, Хинчештском и Анений-Нойском районах страны.

Также 30 октября в Молдову залетел и взорвался дрон. Впоследствии он упал за пределами села Гырбовец. В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, утром 24 сентября воздушное пространство соседней Молдовы, по меньшей мере, четыре раза нарушили беспилотники. Раздались сильные взрывы, после которых обнаружили обломки двух дронов — «Герберы» с камерами.

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