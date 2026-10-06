Гарри и Меган высказались о папарацци, которые караулили их детей возле школы

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

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Он заявил, что международные папарацци, замеченные на территории школы принца Арчи и принцессы Лилибет, были названы «чрезвычайно безрассудными» и обвинены в «недопустимом вторжении в частную жизнь детей пары».

Ранее мы писали, что двое молодых людей с рюкзаками, передвигавшихся на белом фургоне, были замечены сотрудниками частной охраны и школьного персонала, которые обходили территорию школы и следили за детьми.

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Меган и Гарри с сыном Арчи / © Instagram Меган Маркл

«Решение фотографов вести себя таким образом возле школы — это крайне безрассудно», — заявил представитель команды Сассекских. «Существует огромная разница между законной деятельностью СМИ и фотографами, которые ходят по периметру школы, останавливаются, чтобы заглянуть на территорию и наблюдать за детьми в течение дня», пишет журнал Ok!.

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«Уже само по себе вызывает беспокойство тот факт, что некоторые европейские папарацци, похоже, не желают уважать частную жизнь детей в школе. Какие бы фотографии они ни искали, это было не только неприемлемым вторжением в частную жизнь детей, но и безответственным и необдуманным поведением вблизи школы», - говорится в заявлении.

Меган и Гарри с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Напомним, детям Гарри и Меган уже пришлось поменять одну школу в Британии, поскольку родители переживали за безопасность детей.

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