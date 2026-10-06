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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Гаррі та Меган висловилися про папараці, які чатували на їхніх дітей біля школи

Представник подружжя Сассекських назвав дії міжнародних папараці, помічених на території школи принца Арчі та принцеси Лілібет, «надзвичайно безрозсудними».

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Він заявив, що міжнародні папараці, помічені на території школи принца Арчі та принцеси Лілібет, були названі «надзвичайно безрозсудними» та звинувачені у «неприпустимому вторгненні у приватне життя дітей пари».

Раніше ми писали, що двоє молодих людей з рюкзаками, що пересувалися на білому фургоні, були помічені співробітниками приватної охорони та шкільного персоналу, які оглядали територію школи та стежили за дітьми.

Меган і Гаррі із сином Арчі / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі із сином Арчі / © Instagram Меган Маркл

"Рішення фотографів поводитися таким чином біля школи - це вкрай безрозсудно", - заявив представник команди Сассекських. «Існує величезна різниця між законною діяльністю ЗМІ та фотографами, які ходять по периметру школи, зупиняються, щоб заглянути на територію та спостерігати за дітьми протягом дня», пише журнал Ok!.

«Вже саме собою викликає занепокоєння той факт, що деякі європейські папараці, схоже, не бажають поважати приватне життя дітей у школі. Які б фотографії вони не шукали, це було не лише неприйнятним вторгненням у приватне життя дітей, а й безвідповідальною та необдуманою поведінкою поблизу школи», - йдеться у заяві.

Меган та Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Меган та Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, дітям Гаррі та Меган вже довелося поміняти одну школу у Британії, оскільки батьки переживали за безпеку дітей.

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