Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна звернутися за порадою до ворожіння

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Головне — правильно їх сформулювати — наприклад, за допомогою ворожіння — це сьогодні не заборонено.

Сьогодні, 6 жовтня, у розв’язанні важливих життєвих питань до магії можуть вдатися представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них зірки радять звернутися до ворожіння.

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Телець

Тельці — матеріалісти, тому вони будуть дуже здивовані тим, що ворожіння дасть їм правильну й своєчасну пораду. Щоправда, це не означає, що вони одразу ж кинуться його дотримуватися — їхня фірмова впертість зіграє свою роль і тут: вони чинитимуть опір і відкладатимуть рішучий крок на потім.

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Рак

Раки як один із найм’якших знаків схильні довіряти всім, хто обіцяє їм щастя в особистому житті. Ворожіння в цьому сенсі — не виняток, тож і цього разу вони звернуться по допомогу до потойбічних сил. І правильно зроблять, бо останні дадуть їм слушну пораду.

Риби

Риби — один зі знаків зодіаку, який найбільше схильний до містики, тому його представники у всіх незрозумілих ситуаціях звертаються до різних провісників і ворожок, а іноді й самі виступають у ролі останніх. Ось і сьогодні колода карт дасть відповіді на будь-які їхні запитання.

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