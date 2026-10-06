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Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна звернутися за порадою до ворожіння
Езотеричні ідеї, які пануватимуть цього дня, дадуть змогу знайти відповіді на найважливіші життєві питання за допомогою магії та містики.
Головне — правильно їх сформулювати — наприклад, за допомогою ворожіння — це сьогодні не заборонено.
Сьогодні, 6 жовтня, у розв’язанні важливих життєвих питань до магії можуть вдатися представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них зірки радять звернутися до ворожіння.
Телець
Тельці — матеріалісти, тому вони будуть дуже здивовані тим, що ворожіння дасть їм правильну й своєчасну пораду. Щоправда, це не означає, що вони одразу ж кинуться його дотримуватися — їхня фірмова впертість зіграє свою роль і тут: вони чинитимуть опір і відкладатимуть рішучий крок на потім.
Рак
Раки як один із найм’якших знаків схильні довіряти всім, хто обіцяє їм щастя в особистому житті. Ворожіння в цьому сенсі — не виняток, тож і цього разу вони звернуться по допомогу до потойбічних сил. І правильно зроблять, бо останні дадуть їм слушну пораду.
Риби
Риби — один зі знаків зодіаку, який найбільше схильний до містики, тому його представники у всіх незрозумілих ситуаціях звертаються до різних провісників і ворожок, а іноді й самі виступають у ролі останніх. Ось і сьогодні колода карт дасть відповіді на будь-які їхні запитання.
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