Мелоні хоче зареєструвати свій голос як торговельну марку в ЄС: навіщо це їй

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні намагається юридично захистити власний голос від використання у дипфейках.

Як повідомляє Reuters, 5 жовтня вона подала заявку до Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) на реєстрацію свого голосу як торговельної марки.

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До заявки додали чотирисекундний аудіозапис, на якому Мелоні двічі італійською повторює фразу "Io sono Giorgia" — "Я Джорджа". Цей вислів став відомим після її політичного виступу 2019 року, а згодом дав назву її автобіографії.

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Причиною такого кроку стали ризики, пов’язані з розвитком штучного інтелекту та поширенням дипфейків.

Останніми роками в Мережі неодноразово з’являлися маніпульовані зображення Мелоні, які подавали як справжні. Сама прем’єрка раніше заявляла, що такі матеріали використовують для поширення неправдивої інформації та атак на людей.

Водночас сама реєстрація голосу не означатиме повної заборони на його використання для створення ШІ-дипфейків. За даними італійських ЗМІ, це радше може створити додаткові юридичні перешкоди для тих, хто намагатиметься копіювати голос прем’єрки. Заявка Мелоні наразі ще перебуває на розгляді.

У 2024 році Мелоні також подала цивільний позов проти чоловіка із Сардинії, якого звинувачують у створенні та поширенні порнографічних дипфейків із використанням її обличчя. Ця справа досі розглядається італійським судом.

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Нагадаємо, що раніше Мелоні жорстко рознесла Путіна після спроб Кремля вдарили по Європі

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