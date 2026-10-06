Мэлони хочет зарегистрировать свой голос как торговую марку в ЕС: зачем это ей

Джорджа Мэлони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони пытается юридически защитить собственный голос от использования в дипфейках.

Как сообщает Reuters , 5 октября она подала заявку в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) на регистрацию своего голоса в качестве торговой марки.

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К заявке добавили четырехсекундная аудиозапись, на которой Мэлони дважды на итальянском повторяет фразу "Io sono Giorgia" - "Я Джорджа". Это высказывание стало известно после ее политического выступления 2019 года, а впоследствии дало название ее автобиографии.

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Причиной такого шага стали риски, связанные с развитием искусственного интеллекта и распространением дипфейков.

В последние годы в Сети неоднократно появлялись манипулированные изображения Мелони, которые подавали как подлинные. Сама премьер ранее заявляла, что такие материалы используют для распространения ложной информации и атак на людей.

В то же время, сама регистрация голоса не будет означать полного запрета на его использование для создания ИИ-дипфейков. По данным итальянских СМИ, это, скорее всего, может создать дополнительные юридические препятствия для тех, кто будет пытаться копировать голос премьера. Заявка Мэлони пока еще находится на рассмотрении.

В 2024 году Мэлони также подала гражданский иск против мужчины из Сардинии, обвиняемого в создании и распространении порнографических дипфейков с использованием ее лица. Это дело до сих пор рассматривается итальянским судом.

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Напомним, что ранее Мэлони жестко разнесла Путина после попыток Кремля ударили по Европе.

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