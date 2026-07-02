Блокирует ли Италия деньги на оружие для Украины: что говорят в правительстве Мелони

Итальянский солдат / © Associated Press

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Италия не намерена отказываться от поддержки Украины и не выступала против выделения союзниками по НАТО Киеву 70 млрд. евро.

Об этом сообщают итальянское издание ANSA со ссылкой на правительственные источники.

Итальянские правительственные источники заявили, что Рим не намерен отказываться от поддержки Украины и не выступал против выделения Киеву 70 млрд евро.

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По их словам, сначала Италия только рассматривала вопрос, следует ли включать эту сумму в итоговую декларацию саммита. Однако эта оговорка, как утверждают в Риме, была снята еще несколько дней назад.

В правительстве Италии подчеркивают, что цель союзников состоит в том, чтобы усилить давление на Россию и подтолкнуть ее к переговорам.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Италия якобы противится финансовым обязательствам союзников по поставкам оружия Украине не только на 2026, но и на 2027 год.

Напомним, ранее итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что позиция Рима относительно помощи Украине по программе PURL не изменились. По его словам, страна не планирует присоединяться к этой инициативе, предполагающей закупку вооружения для Украины из США через механизмы НАТО.

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