США совершили до 5 тысяч боевых вылетов из Европы во время ударов по Ирану: в НАТО сделали заявление

Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что операция США против Ирана стала еще одним доказательством того, что Европа остается важным военным партнером для Соединенных Штатов.

В интервью Financial Times Рютте сообщил, что американские военно-воздушные силы совершили примерно от 4 до 5 тысяч боевых вылетов из европейских авиабаз для поддержки операции "Эпическая ярость".

По словам генсека Альянса, эти цифры показывают, что европейские страны выполняют взятые на себя обязательства в рамках партнерства с США и остаются большой платформой для проекции американской военной силы.

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В то же время Рютте признал, что в Вашингтоне иногда возникает недовольство из-за частных случаев, когда некоторые европейские союзники не полностью соблюдают двусторонние договоренности. Однако, подчеркнул он, общая картина сотрудничества между США и Европой остается положительной.

Отдельно глава НАТО обратил внимание на масштабное перевооружение европейских стран. По его словам, оборонные заказы Европы уже достигли 300 миллиардов долларов, что обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американского оборонного сектора.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося обострения вокруг Ирана и активного пересмотра архитектуры безопасности между США и европейскими союзниками.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне, заявив, что это стало ответом на предыдущие американские атаки .

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Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты открыто пригрозили полностью уничтожить Иран в случае дальнейших вооруженных провокаций .

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