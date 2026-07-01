Украина может стать новым военным щитом Европы: что обсуждают в ЕС – Forbes

Европейские военные на учениях / © Associated Press

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Страны Европы могут усилить военное сотрудничество с Украиной и фактически сформировать новый оборонный союз на фоне растущей угрозы со стороны России.

Об этом заявил эксперт Атлантического совета Питер Дикинсон, анализирующий войну России против Украины и ее влияние на безопасность Европы, пишет издание Forbes.

По его словам, Украина за годы полномасштабной войны превратилась в одну из важнейших военных сил в Европе. Дикинсон считает, что теперь европейские страны все чаще воспринимают Украину как неотъемлемую часть будущей обороны континента.

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"Украина сегодня повсеместно рассматривается как незаменимый фактор для будущей европейской безопасности", - заявил он.

Эксперт отметил, что европейские лидеры отдают себе отчет в долгосрочной угрозе со стороны России и понимают, что больше не могут полностью полагаться только на США как на гаранта безопасности.

По словам Дикинсона, у Украины уже есть большой боевой опыт, развиты оборонные технологии и мощная армия. Отдельно он указывает на развитие беспилотников, ракетных систем, средств противодействия дронам и другим технологиям, которые Украина активно использует в войне против России.

В то же время эксперт подчеркивает, что идея создания полноценной европейской армии остается сложной. По его мнению, страны ЕС вряд ли быстро передадут Брюсселю право принимать решения о войне и развертывании войск.

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"Объявление войны - это высший суверенный акт любого правительства, и ни одно государство-член ЕС не стало бы легкомысленно передавать это право Брюсселю", - пояснил Дикинсон.

Несмотря на это, по его словам, интеграция Украины в европейскую архитектуру безопасности уже фактически продолжается.

Ряд европейских стран подписали с Украиной соглашения о безопасности, которые предусматривают долгосрочную военную поддержку и сотрудничество. Кроме того, украинские инструкторы уже обучают военных в некоторых европейских государствах и ожидается, что эта практика будет расширяться.

Также часть стран ЕС создает с Украиной совместные предприятия по производству оборонной продукции, в частности дронов и других технологических систем.

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Дикинсон прогнозирует, что в ближайшие годы украинские оборонные компании будут активно сотрудничать с европейскими партнерами по производству и разработке беспилотников, ракет и систем противоракетной обороны.

По его мнению, такое сотрудничество может укрепить позиции Украины на пути вступления в Европейский Союз и стать частичной альтернативой членству в НАТО.

Договор о ЕС также содержит положения о взаимной обороне. Оно предполагает, что в случае вооруженной агрессии против одного из государств-членов другие страны должны предоставить ему помощь всеми доступными средствами.

Дикинсон считает, что российская агрессия против Украины уже запустила беспрецедентную кампанию по перевооружению в Европе. По его словам, страны ЕС, вероятно, и дальше будут усиливать двустороннее и многостороннее военное сотрудничество, в частности с Украиной.

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"Этот процесс уже идет полным ходом и будет набирать обороты в ближайшие годы, поскольку Европа стремится к большей автономии в сфере безопасности", - заявил эксперт.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что подход США к безопасности Европы претерпел необратимые изменения, поэтому европейские страны должны создать собственную «коалицию желающих» для защиты континента. В такую структуру, по его мнению, обязательно должна войти Украина.

В то же время, Расмуссен положительно оценил возможность, что Украина получит разрешение производить американское вооружение на собственной территории, в том числе ракеты-перехватчики и дальнобойные ракеты. По его мнению, интеграция украинской оборонной промышленности в европейскую может стать одним из ключевых элементов новой системы безопасности.

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