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Одна буква меняет всё: как правильно говорить на украинском — ножиці или ножниці
Ошибки в привычных словах встречаются чаще, чем кажется. Рассказываем, почему слово «ножниці» не является литературной нормой и что рекомендует академический словарь.
Слово «ножниці» нередко можно услышать в повседневной речи, однако литературной нормой украинского языка является только «ножиці». Форма «ножницы» считается калькой из русского языка и не соответствует нормам современного украинского литературного языка.
Об этом свидетельствует академический «Словарь украинского языка», в котором зафиксировано слово «ножиці» с несколькими значениями.
Основное назначение — режущий инструмент, состоящий из двух скрещенных ножей с ручками в форме колец.
Пример из словаря: Вони витягували гачками товсті або чорні нитки, зрізували ножицями вузлики (И. Нечуй-Левицкий).
В технической сфере «ножицями» называют специальное оборудование для резки различных материалов, которое используется преимущественно на металлообрабатывающих предприятиях.
Пример: До набору оброблення металу входять здебільшого молот, невелике ковадло, молоток-ручник, великі та малі ковальські кліщі, ножиці для різання металу, зубило (из научной литературы).
В переносном смысле слово «ножиці» означает различия или существенные отличия между чем-либо.
Пример: Над законопроектом працювали два комітети, тепер утворилися істотні розбіжності в новелах, потрібно новоутвореній групі попрацювати над ножицями й узгодити принципові відмінності (из журн.).
В спортивной терминологии «ножиці» — это упражнение, предполагающее перекрестные движения руками или ногами.
Пример: Вправи, які виконуються біля бортика басейну, імітаційні рухи ногами «кролем», «брасом», «ножиці», «велосипед», махи, нахили, повороти, згинання та розгинання рук сприяють нормалізації дихання (из учебной литературы).
Напомним, что в современной речи до сих пор встречаются слова, заимствованные из других языков, которые прочно вошли в повседневный обиход. Одно из них — «ячейка», которое является калькой с русского языка. Ранее мы рассказывали, какой украинский эквивалентследует использовать вместо этого слова.