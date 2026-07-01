Россия начала применять новые автономные дроны: "Флэш" предупредил об опасном сигнале

Дроны / © tsn.ua

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Украинские специалисты обнаружили российский ударный беспилотник «Молния», по предварительным данным, не имевший антенны управления. Советник министра обороны заявил, что это может свидетельствовать о развитии автономных технологий во враждебных БПЛА.

О находке Сергей Бескрестнов сообщил в своем Telegram-канале.

«Русский беспилотник „Молния“ без всякой антенны управления атаковал наш объект. Он был оснащен только камерой и компьютером», — отметил советник.

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По словам Бескрестнова, такая конфигурация может свидетельствовать о постепенном переходе российских ударных дронов к полностью автономной работе.

«Вот к чему все идет. Навигация, поиск цели и атака будут полностью автономны. Ранее такие решения мы фиксировали только на БПЛА V2. Я неоднократно писал, что противник на базе V2U учит нейронную сеть», — заявил он.

Эксперт назвал проявленную особенность «плохим знаком», поскольку автономные системы могут осложнить противодействие таким беспилотникам.

Бескрестнов обратился к украинским военнослужащим с просьбой информировать его или своих командиров о случаях обнаружения аналогичных беспилотников.

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«Это очень важно», — подчеркнул эксперт.

По его словам, анализ подобных находок поможет лучше понять темпы развития российских беспилотных технологий и усовершенствовать способы противодействия им.

Напомним, Россия постепенно увеличивает использование реактивных дронов. По словам генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, такие БПЛА сложнее в производстве, нуждаются в большем топливе и имеют меньшую боевую часть. Хотя они развивают высокую скорость, ограничивает дальность полета и эффективность ударов. Россияне пытаются усовершенствовать их характеристики.

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