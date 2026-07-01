Кремль. / © Associated Press

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В Российской Федерации не утихает истерика из-за украинских ударов по Санкт-Петербургу. Раздались дерзкие обвинения в адрес Эстонии.

Так спикер российского МИД Мария Захарова цинично назвала власти Эстонии „соучастниками террористического акта“.

Она, как другие кремлевские чиновники, еще и еще и решила извратить историю, вспомнив 90-е. Захарова устроила скандал и вспомнила Джохара Дудаева, до своей политической карьеры служившего в Эстонии как советский генерал-майор авиации. Она возмущенно заявила, мол, в 1990-е Эстония «всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым».

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Заметим, когда в начале 90-х Эстония сражалась за выход из состава СССР, советское руководство приказало генералу привлечь авиацию, чтобы подавить движение за независимость и заблокировать телецентр. Впрочем, Дудаев проигнорировал этот приказ.

Напомним, атаки дронов на Санкт-Петербург в начале июня внезапно разрушила иллюзию стабильности РФ. Примечательно, что они еще и произошли в преддверии экономического форума, которым очень гордится «фюрер» Владимир Путни.

В частности, спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что именно из-за таких ударов Москва планирует продолжать боевые действия против Украины, чтобы якобы обезопасить собственную территорию в будущем.

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