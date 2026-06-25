Дефицит топлива в Москве / © Associated Press

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Российские власти пытаются принять меры по дефициту бензина и стремительно растущего авиационного топлива. Дефицит топлива начал угрожать логистике Москвы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Россия экстренно реагирует на дефицит топлива

В частности, в мэрии Москвы полностью отменили требование, согласно которому топливные цистерны могли въезжать в город исключительно по специальным разрешениям на проезд. Теперь в Москве хотят обеспечить бесперебойную поставку топлива на фоне ухудшения ситуации по всей стране.

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Масштабы проблемы уже признали на официальном уровне: заместитель председателя Комитета Государственной думы России по экономической политике Михаил Делягин подтвердил наличие пробок и очевидной нехватки топлива в Москве.

Топливный кризис затронул и гражданскую авиацию. Российская авиакомпания «Азимут» заявила, что Россия достигла критической ситуации с авиационным топливом из-за роста цен на бензин и дефицита авиационного топлива.

Чтобы частично смягчить ситуацию, Москва сейчас ведет переговоры с Казахстаном по срочной закупке около 50 000 тонн бензина марки АИ-92.

Главной причиной системного кризиса эксперты называют успешные действия ВСУ. Ужесточенная кампания Украины по атакам на нефтеперерабатывающие заводы и российскую логистику с марта 2026 года восстановила дефицит на всей временно оккупированной части Украины и в регионах РФ.

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Ожидается, что последующие украинские удары будут только усугублять топливный кризис в России.

Россия «просит» бензин по соседям

Напомним, Россия договаривается с Казахстаном о покупке 50 тысяч тонн бензина АИ-92 из-за возникшего дефицита топлива из-за остановки нескольких крупных нефтезаводов после успешных атак Сил обороны.

По данным источников Reuters, эти удары привели к падению российского производства бензина на 25%. Для стабилизации рынка РФ вынуждена предпринимать нетипичные шаги: планирует ограничить экспорт, увеличить субсидии для заводов, разрешить производство топлива более низкого качества и даже начать его импорт.

Поскольку Казахстан сам является относительно небольшим производителем и в июле прогнозирует собственный дефицит авиатоплива из-за ремонта на Атырауском НПЗ, значительные поставки маловероятны.

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Одним из возможных вариантов сотрудничества рассматривается бартерная схема — обмен казахстанского бензина на российское авиационное топливо. Несмотря на отсутствие официальных запросов, о которых ранее заявлял министр энергетики Казахстана, Россия уже принимает экстренные меры и рассматривает варианты импорта горючего морским транспортом.

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