Удары Украины дали неожиданный эффект и заставили Путина спасать Москву: раскрыты реальные последствия атак

Владимир Путин. / © Associated Press

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Удары Украины ударили больнее, чем ожидали в Кремле. Западные СМИ и украинские источники предоставили оценки боевого ущерба недавним по военным объектам в России.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Агентство Reuters сообщило, что удары беспилотников 16 и 18 июня по нефтеперерабатывающему заводу в Москве заставили предприятие остановить работу до конца 2026-го — по меньшей мере, на шесть месяцев для ремонта.

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В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что недавние удары по арсеналу Балтийского флота, близ Санкт-Петербурга, уничтожили 6000 тонн боеприпасов.

По данным Генштаба ВСУ, атака БпЛА 22 июня по Центру космической связи Дубна под Москвой повредила аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, технические и админздания, используемые для спутниковой связи, соседнее техническое здание и главное производственно-оборудование.

Кроме того, Зеленский добавил, что российские войска перемещают системы противовоздушной обороны из российских регионов в Москву и Керченский мост для защиты от атак Сил обороны Украины.

Напомним, в ISW заявили о том, что атаки на Москву напрямую ударили по Кремлю. Администрация «фюрера» наконец-то признала эскалацию дальнобойных ударов по энергетической инфраструктуре РФ Впрочем, кремлевские чиновники существенно умаляют их влияние на поставку топлива по территории страны-агрессоры.

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В то же время после серии атак по территории РФ и Москве, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров «анонсировал» новый удар по Украине. В частности, он повторил, что предупреждение России об эвакуации всех иностранных посольств из Киева остается в силе.

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