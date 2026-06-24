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Какой завтра, 25 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 25 июня, День таможенника Украины. Верующие чтят память святой преподобной мученицы Февронии. До Нового года осталось 190 дней.
25 июня 2026 года — четверг. 1582-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 25 июня, верующие празднуют День памяти святой преподобной мученицы Февронии. Она жила в Месопотамии (город Нисибис) и еще в юном возрасте приняла монашескую жизнь. Отличалась глубокой верой, аскетизмом и преданностью Христу. Во время гонений на христиан ее подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры, но Феврония осталась непоколебимой. По преданию, она приняла мученическую смерть около IV века.
25 июня в Украине празднуют День таможенника. Он установлен указом Президента Украины 2020 года, чтобы подчеркнуть важную роль таможенников в защите экономических интересов государства, борьбе с контрабандой и обеспечении безопасности на границах. Дата выбрана неслучайно: именно 25 июня 1991 был принят Закон Украины «О таможенном деле», который стал основой для формирования современной украинской таможенной системы.
Также 25 июня Всемирный день витилиго. Это международная дата, посвященная повышению осведомленности о витилиго — хроническом аутоиммунном заболевании кожи, при котором разрушаются клетки, производящие меланин. В результате на коже появляются светлые или белые пятна. Дата 25 июня выбрана в память о музыканте Майкле Джексоне, который также жил с этим диагнозом и публично о нем говорил.
А еще 25 июня День мореплавателя. Его ввела Международная морская организация в 2010 году. Мореплаватели ежедневно обеспечивают большинство мировых перевозок товаров от горючего и зерна до техники, поэтому их труд часто называют «невидимым фундаментом глобальной экономики».
25 июня празднуют Международный день сомовидных. Сомовидные — это большая группа пресноводных и морских рыб, к которой относятся разные виды сомов. Они известны характерными усиками (чувствительными усиками-щупальцами), с помощью которых ориентируются в воде и ищут пищу.