Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pexels.com

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В среду, 24 июня, погода в Украине будет переменчивой. Пока большинство областей будет наслаждаться сухим и тёплым днём, южные регионы накроют дожди с грозами, шквальным ветром и градом.

Подробнее о погоде в ближайшие дни — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Ивана Семилита, погода в Украине в конце июня и в начале июля будет переменчивой: после кратковременных дождей и гроз в страну придет жара из Западной и Центральной Европы, которая в отдельных регионах разогреет воздух до +36 градусов. По его словам, в ближайшие дни через территорию страны будет проходить атмосферный фронт, который принесет типичные летние дожди с неравномерным распределением по регионам и датам.

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В частности, 24 июня осадки ожидаются на юге, 25 июня — преимущественно на Левобережье, 26 июня дожди охватят почти всю страну, кроме запада, а 27 июня сместятся на восток и юго-восток. Несмотря на периодические дожди, в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По словам метеорологов, после кратковременных дождей и гроз в страну придет жара из Западной и Центральной Европы / © pexels.com

Температурные показатели также будут колебаться. 23 июня на востоке, юге и местами в центре ожидается до +32 градусов, однако уже 25 июня на востоке временно похолодает до +20…+25 градусов. На выходных осадки прекратятся благодаря области повышенного атмосферного давления, приходящей с запада.

Дневная температура в большинстве областей составит +22…+29 градусов, при этом на западе и в Одесской области воздух прогреется до +31…+34 градусов, тогда как на востоке сохранится прохлада в пределах +19…+25 градусов.

В Киеве и Киевской области на протяжении недели прогнозируется преимущественно сухая погода. Небольшие дожди с грозами возможны только днём 26 июня. Ночная температура в регионе составит +18…+20 градусов, а дневная будет колебаться в пределах +26…+28 градусов, хотя 25 июня ожидается небольшое временное похолодание на несколько градусов.

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По данным Украинского гидрометцентра, 24 июня в Украине ожидается переменная облачность.



«В южной части, ночью местами, а также в Карпатском регионе и центральных областях — кратковременный дождь, на юге страны днём грозы, в отдельных районах град, шквалы 15–20 м/с; на остальной территории без осадков», — прогнозируют синоптики.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, на юге страны ожидается от +17 до +22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов выше нуля, в южной части и местами в центральных областях будет жарче — там столбики термометров будут показывать от +27 до +32 градусов тепла.

Погода в Украине 24 июня / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Украины 24 июня. По словам синоптиков, в южной части страны днём ожидаются грозы, в отдельных районах выпадет град и будут шквалы со скоростью до 15–20 м/с. В нескольких областях объявлен первый уровень опасности — жёлтый.

Синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях Украины 24 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На территории Киевской области 24 июня будет облачно с кратковременными прояснениями, осадков не ожидается.

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Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днём воздух прогреется до +28 градусов тепла.

Погода во Львове

На Львовщине погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с. Температура ночью составит от +11 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

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В городе Львове температура ночью составит от +13 до +15 градусов выше нуля, днём ожидается от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 24 июня ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без значительных осадков, утром и днем возможны кратковременные дожди, грозы, местами град.

Ветер северо-западный, днём юго-западный, 7–12 м/с; днём во время грозы возможны шквалы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла, днем ожидается от +26 до +31 градуса тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +20 до +22 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +28 градусов тепла.

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Температура морской воды составит от +21 до +22 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В Харьковской области 24 июня ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет переменного направления и дуть со скоростью 3 — 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

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Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 24 июня будет облачно с кратковременными прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков.

Ветер будет северным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться в пределах:

ночью от +14 до +19 градусов тепла;

днём от +27 до +32 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

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ночью от +17 до +19 градусов тепла;

днём воздух прогреется до +28…+30 градусов тепла.

Напомним, что во Франции двое детей во время сильной жары залезли в автомобиль и погибли. В настоящее время ведётся расследование этой трагедии.

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