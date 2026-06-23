Языковой скандал в Тернопольской области: из-за песни MONATIK во время выпускного начали служебное расследование

Фото иллюстративный Инцидент произошел в лицее №2 / © Фото из открытых источников

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В Копычинцах Тернопольской области возник речевой скандал вокруг выпускного вечера в Лицее №2. Во время традиционного танца выпускников с родителями прозвучала композиция «Родителям» украинского артиста MONATIK, в которой в конце есть реплики на русском.

Об этом сообщает TeNews.

Видео из последнего вальса было обнародовано в соцсетях. После этого пользователи начали активно обсуждать выбор песни. Часть людей выразила возмущение использование русскоязычных фраз во время детского мероприятия в условиях полномасштабной войны.

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В то же время некоторые комментаторы отмечали, что не стоит критиковать выпускников за этот выбор, поскольку учащиеся в течение последних лет учились во время воздушных тревог и вынуждены были проводить часть занятий в укрытиях.

В Копычинцах расследуют использование песни с русскоязычными словами

В отделе образования Копычинецкого общества сообщили, что по факту ситуации создали комиссию и начали служебное расследование.

По словам руководителя отдела образования Степана Василишина, речь идет о выпускном вечере, который состоялся 21 июня. После официальной части выпускники исполняли танец с родителями, для которого избрали песню MONATIK.

Представитель общества объяснил, что администрация школы не знала о наличии русскоязычных реплик в конце композиции, поскольку именно эту часть мероприятия не репетировали. Песню избрали родители вместе с учениками, хотя школа предлагала другой вариант.

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Мораторий на русскоязычный культурный контент

После инцидента исполнительный комитет Копычинецкого городского совета принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного контента в обществе и ограничение его использования в коммунальных учебных заведениях. Окончательно решение должны утвердить депутаты.

По итогам служебного расследования комиссия также должна оценить действия ответственных лиц. В случае установления нарушений организаторам могут объявить выговоры.

Напомним, украинская певица Анастасия Приходько попала в центр громкого скандала из-за своих высказываний по языковому вопросу.

Анастасия Приходько также дала резкий ответ критикам, которые упрекают ее за выбор языка.

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