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В Украине — новый языковой скандал: женщина вызвала полицию на продавщицу из-за цветной капусты в магазине
В Кропивницком обычная покупка овощей закончилась языковым скандалом с привлечением правоохранителей.
В Кропивницком Кировоградской области произошел языковой инцидент. Обычная покупка овощей в местном магазине закончилась вызовом правоохранителей, обвинениями в «работе на РФ»
О деталях схватки на видео в Tik-Tok рассказала сама продавщица магазина.
Что известно об инциденте с цветной капустой
По словам работницы магазина, во время рабочей смены в заведение неожиданно прибыл наряд полиции. Как выяснилось, правоохранителей вызвала одна из посетительниц, которой категорически не понравилась надпись на ценнике с овощами. Покупательница увидела название «цветная капуста» и заявила, что это слово является русским, поэтому его немедленно надо заменить на «цветная капуста».
В надписи на ценнике женщина разглядела едва ли не враждебный центр агентов Кремля и доказательство «антиукраинской деятельности». Продавщица попыталась успокоить клиентку и объяснить ей базовые правила украинского языка.
«Она говорит «не цветная, а цветная». Спрашиваю какого она цвета? Говорю, «Цветная капуста — от слова «цвет», она цветет, соцветие», — пыталась объяснить продавщица.
Однако этих аргументов покупательнице оказалось недостаточно: поскольку посетительница была уверена, что продавщица работает «на страну-агрессора», она настаивала, чтобы полиция немедленно «приняла меры» против «нарушительницы».
После того, как правоохранители выслушали обе стороны конфликта, они не нашли никакого нарушения действующего законодательства в действиях администрации магазина, поэтому оснований для составления протокола не было.
Такой поворот событий возмутил «языковую активистку». После разъяснений со стороны полицейских она не приняла аргументы, а переключилась на новую мишень. Женщина эмоционально заявила, что «полиция у нас вся куплена», и ушла прочь.
Стоит отметить, что слово «цвітна» является абсолютно нормативным в украинском языке. Оно происходит от существительного «цвіт» и буквально описывает соцветия растения, поэтому никакого отношения к русскому языку не имеет.
Вариант «цветная» является лишь альтернативным синонимом, и оба слова абсолютно равноправны.
Как отреагировали украинцы
Этот инцидент вызвал оживленное обсуждение в соцсетях. Комментаторы отмечали, что слово «цвітна» является нормативным в украинском языке и достаточно широко используется для обозначения этого вида капусты.
Также пользователи соцсети иронично высказывались в сторону «языковой защитницы».
Языковой вопрос в Украине — последние новости
Напомним, вокруг детского лагеря Vilni Camp, который организует отдых детей военных в четырех регионах Украины, вспыхнул языковой скандал из-за отказа представителя общаться на украинском языке с клиентами и кандидатами на работу, о чем стало известно из сообщений в соцсетях.
Также в днепровской гимназии вспыхнул скандал из-за конфликта между учительницей и 6-летней дочерью военных: мать девочки заявляет, что ребенка выгнали с урока за замечание об общении на русском, а руководство заведения, отрицая использование языка агрессора, уже объявило педагогу выговор.
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