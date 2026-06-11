С жарой Украину накрывает опасный удар стихии: синоптики предупредили, когда испортится погода

Фото иллюстративное / © Associated Press

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В четверг, 11 июня, в Украине будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, местами значительные осадки, а на большей части территории ожидается сухая погода с южным ветром и теплом днем.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает о резком изменении погоды в ближайшие дни. По его словам, четверг, 11 июня, станет самым теплым днем недели. Он сообщает, что активный циклонический вихрь южного происхождения будет двигаться из Италии в страны Балтии, а Черкасская область будет находиться в его теплом секторе, где с южными ветрами усилится адвекция теплого и влажного воздуха из акватории Средиземного моря.

Как отмечает метеоролог, ожидается солнечная и жаркая погода с ночной температурой от +12 до +17 градусов тепла и дневной в пределах +25…+30 градусов выше нуля, лишь кое-где вечером возможен кратковременный дождь.

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Однако уже в пятницу, 12 июня, погода существенно усложнится из-за столкновения жары и прохлады. Как отмечает Постригань, на грани этих температурных контрастов Черкасская область окажется под ударом стихии: ожидаются грозы, ливни, локальный град и шквалы ветра до 17-22 м/с. В течение дня температура стремительно упадет с +29 до +20 градусов тепла.

В то же время в Украинском гидрометцентре сообщают, что в Украине 11 июня будет облачная погода. На западе и юго-востоке страны ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, а на Закарпатье и Прикарпатье дожди будут умеренными, а местами даже значительными. На всей остальной территории осадки не прогнозируются.

Ветер будет преимущественно южный и дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля. На крайнем западе страны будет прохладнее — там ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

Погодка в Украине 11 июня / © Укргидрометцентр

Напомним, специалисты предупреждают, что аномальная жара перестает быть исключением и все чаще становится «новой реальностью». Прошлый месяц стал вторым самым жарким маем за всю историю наблюдений, а в Великобритании, Франции, Ирландии и Португалии были побиты температурные рекорды.

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