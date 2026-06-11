Три знака Зодиака, которых могут подвести даже близкие друзья

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Отношения с друзьями и родственники в это время будут подвержены серьезной проверке, которую пройдут не все.

Сегодня, 11 июня, близкие друзья могут подвести представителей всех знаков зодиакального круга, но для трех из них такое поведение близких людей станет особенно неприятным.

Близнецы

Близнецы, как правило, отношения с друзьями строятся по принципу «игры в одни ворота»: они считают, что друзья должны жертвовать для них своими интересами, от них же, не требуется ничего. Сегодня ситуация проиграется с точностью наоборот — друзья используют представителей знака.

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Стрелец

Стрельцы, которые часто страдают от поступков друзей, в очередной раз могут столкнуться с предательством близкого человека. Кто-то, кому они доверили свой секрет, охотно сделает его достоянием широкой общественности, причем, не из-за злого умысла, а просто так, от скуки.

Козерог

Козероги, жизненный девиз которых «я использую», поступают подобным образом со всеми, включая родных и близких друзей, и не видят в этом ничего зазорного. Однако сегодня представителей знака может ожидать серьезный облом — их «жертвы» откажутся впредь оставаться таковыми.

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