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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
9
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 11 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Лягушка

Лягушка / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: общение с окружающими людьми желательно сократить до минимума — оно чревато продолжительными и неприятными конфликтами. Начинания, какой бы жизненной сферы они ни касались, не принесут ничего, кроме моральных и материальных потерь.

Символ дня: Лягушка-путешественница.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, сапфировый.

Счастливые камни дня: жадеит, желтый нефрит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний — нужно подумать об уже разработанной врачом схеме лечения. Нельзя травмировать ноги — особенно бедра — любые травмы будут заживать сложно и долго.

Питание дня: можно голодать и поститься, но, если такой возможности не будет, желательно хотя бы соблюдать умеренность в пище. Мясо нужно заменить рыбой, а также включить в рацион как можно больше клетчатки.

Стрижка дня: любые манипуляции с волосами принесут в жизнь счастье и радость.

Дачные работы дня: можно бороться с вредителями и «подкармливать» растения.

Магия и мистика дня: день благоприятен для изготовления талисманов и оберегов, цель которых — привлечение в жизнь любви.

Сны дня: сны нынешней ночи раскрывают человеку глаза на проблемы, которые существуют в нашей жизни.

Табу дня: нельзя проявлять рассеянность и неорганизованность, их следствием может стать опасная халатность.

Цитата дня: «Наши неудачи поучительнее наших удач» (Генри Форд).

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Дата публикации
Количество просмотров
9
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