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Астрологический прогноз на 11 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: общение с окружающими людьми желательно сократить до минимума — оно чревато продолжительными и неприятными конфликтами. Начинания, какой бы жизненной сферы они ни касались, не принесут ничего, кроме моральных и материальных потерь.
Символ дня: Лягушка-путешественница.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, синий, сапфировый.
Счастливые камни дня: жадеит, желтый нефрит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний — нужно подумать об уже разработанной врачом схеме лечения. Нельзя травмировать ноги — особенно бедра — любые травмы будут заживать сложно и долго.
Питание дня: можно голодать и поститься, но, если такой возможности не будет, желательно хотя бы соблюдать умеренность в пище. Мясо нужно заменить рыбой, а также включить в рацион как можно больше клетчатки.
Стрижка дня: любые манипуляции с волосами принесут в жизнь счастье и радость.
Дачные работы дня: можно бороться с вредителями и «подкармливать» растения.
Магия и мистика дня: день благоприятен для изготовления талисманов и оберегов, цель которых — привлечение в жизнь любви.
Сны дня: сны нынешней ночи раскрывают человеку глаза на проблемы, которые существуют в нашей жизни.
Табу дня: нельзя проявлять рассеянность и неорганизованность, их следствием может стать опасная халатность.
Цитата дня: «Наши неудачи поучительнее наших удач» (Генри Форд).
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