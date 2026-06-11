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- Украина
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Враг нанес массированный удар баллистике по большому областному центру
Российские захватчики ночью атаковали баллистическими ракетами Украину.
В ночь на 11 июня в Полтаве прогремели мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает Общественное.
«В Полтаве раздался повторный взрыв», — сообщает издание со ссылкой на собственных корреспондентов.
Перед этим Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Полтавы.
По данным мониторинговых каналов, российские войска совершают массированную атаку на город с применением баллистических ракет.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российского БПЛА на Полтаву повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв.
Мы ранее информировали, что вражеские дроны атаковали Сумскую область, в результате чего пострадали работница заправки и водитель почтового автомобиля.