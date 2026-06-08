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- Украина
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Враг атаковал беспилотником спальный район Запорожья: есть погибшие, много раненых (видео)
Два человека погибли, количество пострадавших возросло до 15.
Россия в понедельник, 8 июня, атаковала беспилотником спальный район Запорожья. Есть погибшие и травмированные.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram-канале.
К сожалению, два человека погибли.
Количество пострадавших возросло до 15. Всем оказывается медицинская помощь.
Ранее Федоров сообщал о том, что российские войска меняют тактику атак на Запорожье. Они заносят FPV-дроны в город «Шахедами».
Напомним, накануне российский дрон атаковал маршрутку в пригороде Запорожья. В момент удара транспорт стоял на конечной остановке. В результате атаки ранен, информация о других пострадавших уточняется. На месте работали экстренные службы.