Враг атаковал беспилотником спальный район Запорожья: есть погибшие, много раненых (видео)

Вражеский дрон / © Минобороны Украины

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Россия в понедельник, 8 июня, атаковала беспилотником спальный район Запорожья. Есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram-канале.

К сожалению, два человека погибли.

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Количество пострадавших возросло до 15. Всем оказывается медицинская помощь.

Момент террористического удара «Шахедом» по улице в Запорожье / Видео: Telegram-канал «Оперативний ЗСУ»

Ранее Федоров сообщал о том, что российские войска меняют тактику атак на Запорожье. Они заносят FPV-дроны в город «Шахедами».

Напомним, накануне российский дрон атаковал маршрутку в пригороде Запорожья. В момент удара транспорт стоял на конечной остановке. В результате атаки ранен, информация о других пострадавших уточняется. На месте работали экстренные службы.

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