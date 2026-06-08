ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

Враг атаковал беспилотником спальный район Запорожья: есть погибшие, много раненых (видео)

Два человека погибли, количество пострадавших возросло до 15.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Вражеский дрон

Вражеский дрон / © Минобороны Украины

Дополнено новыми материалами

Россия в понедельник, 8 июня, атаковала беспилотником спальный район Запорожья. Есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram-канале.

К сожалению, два человека погибли.

Количество пострадавших возросло до 15. Всем оказывается медицинская помощь.

Момент террористического удара «Шахедом» по улице в Запорожье / Видео: Telegram-канал «Оперативний ЗСУ»

Ранее Федоров сообщал о том, что российские войска меняют тактику атак на Запорожье. Они заносят FPV-дроны в город «Шахедами».

Напомним, накануне российский дрон атаковал маршрутку в пригороде Запорожья. В момент удара транспорт стоял на конечной остановке. В результате атаки ранен, информация о других пострадавших уточняется. На месте работали экстренные службы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie