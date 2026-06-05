Россия атаковала Запорожье дронами: погибла женщина, много раненых (фото)

Запорожье

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Российские войска продолжают атаковать Запорожье ударными беспилотниками. В результате очередной атаки погибла 44-летняя женщина, еще по меньшей мере 11 человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По предварительным данным, среди пострадавших есть как мужчины, так и женщины. Одна из раненых находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Запорожье

В результате удара поврежден многоэтажный жилой дом. На месте возник пожар.

Запорожье

В настоящее время идет уточнение информации о масштабах разрушений и количестве пострадавших.

Атака на Запорожье

Угроза БПЛА не утихает.

«Угроза ударных беспилотников по Запорожской области», — заявил Федоров в 23:49.

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Напомним, утром 4 июня российские беспилотники атаковали Ровенскую область. В ряде населенных пунктов произошли перебои с электричеством.

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