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Россия атаковала Запорожье дронами: погибла женщина, много раненых (фото)
Продолжается российская атака БпЛА на Запорожье.
Российские войска продолжают атаковать Запорожье ударными беспилотниками. В результате очередной атаки погибла 44-летняя женщина, еще по меньшей мере 11 человек получили ранения.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
По предварительным данным, среди пострадавших есть как мужчины, так и женщины. Одна из раненых находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате удара поврежден многоэтажный жилой дом. На месте возник пожар.
В настоящее время идет уточнение информации о масштабах разрушений и количестве пострадавших.
Угроза БПЛА не утихает.
«Угроза ударных беспилотников по Запорожской области», — заявил Федоров в 23:49.
Напомним, утром 4 июня российские беспилотники атаковали Ровенскую область. В ряде населенных пунктов произошли перебои с электричеством.