Церковный праздник 5 июня / © unsplash.com

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Сегодня, 5 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Доротея, епископа Тирского. Согласно церковному преданию, Доротей жил в III–IV веках и происходил из среды образованных христиан. Он отличался глубокими знаниями Священного Писания, а также большой мудростью в толковании богословских вопросов.

Впоследствии он был избран епископом города Тир — одним из важных центров раннего христианства на территории Финикии. Как архипастырь, Доротей активно укреплял общину, обучал верным основам веры и заботился о сохранении чистоты христианского учения.

Его служение пришлось на время, когда Церковь испытывала постоянное давление со стороны языческой власти, а христиан преследовали, заставляя отрекаться от веры.

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Когда начались особенно жестокие гонения на христиан, епископ Доротей вынужден был покинуть Тир. По некоторым преданиям он долгое время находился в изгнании, продолжая проповедь Евангелия в других городах и регионах.

Даже находясь вне своей епархии, он не прекращал пастырское служение: поддерживал верующих, наставлял духовенство и укреплял христианские общины словом и примером собственной жизни.

После смены политических обстоятельств Доротей вернулся к своему служению. Однако гонения не прекратились до конца. По преданию, во время очередной волны преследований он был схвачен и предстал перед судом как проповедник христианской веры.

Его заставляли отречься от Христа, но святой остался непоколебимым. За это он принял мученическую смерть, подтвердив свою верность до конца.

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Приметы 5 июня

Народные приметы 5 июня / © pexels.com

Утром много росы — ожидается урожайное лето и теплая погода.

Розы и шиповник активно расцветают — лето будет длинным и теплым.

Птицы летают низко — ждите дождя или повышенной влажности.

Что сегодня нельзя делать

Согласно древним поверьям, в этот день следует быть особенно осторожным в словах и действиях: не рекомендовали рассказывать свои сны, чтобы не «вынести» их силу или не навлечь ненужных событий. Также остерегались поднимать с дороги найденные вещи или деньги — верили, что такая находка может обернуться болезнью или нехваткой дома.

Что можно делать сегодня

В народной традиции 5 июня известен как Дорофиев день — праздник, связываемый с памятью священномученика Дорофея Тирского, которого в этот день особенно чтят в церковном календаре. В обиходе эта дата имеет и другое, колоритное название — Дорофий-рябины ночи. Считалось, что именно после этого времени начинается период кратчайших ночей в году, которые в народном воображении называли рябиными.

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