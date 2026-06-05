Церковне свято 5 червня / © unsplash.com

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Сьогодні, 5 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Згідно з церковним переданням, Доротей жив у III–IV століттях і походив із середовища освічених християн. Він вирізнявся глибокими знаннями Святого Письма, а також неабиякою мудрістю у тлумаченні богословських питань.

Згодом його було обрано єпископом міста Тир — одного з важливих центрів раннього християнства на території Фінікії. Як архіпастир, Доротей активно зміцнював громаду, навчав вірних основам віри та дбав про збереження чистоти християнського вчення.

Його служіння припало на час, коли Церква зазнавала постійного тиску з боку язичницької влади, а християн переслідували, змушуючи зрікатися віри.

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Коли почалися особливо жорстокі гоніння на християн, єпископ Доротей змушений був залишити Тир. За деякими переказами, він тривалий час перебував у вигнанні, продовжуючи проповідь Євангелія в інших містах і регіонах.

Навіть перебуваючи поза своєю єпархією, він не припиняв пастирського служіння: підтримував віруючих, наставляв духовенство та укріплював християнські громади словом і прикладом власного життя.

Після зміни політичних обставин Доротей повернувся до свого служіння. Однак гоніння не припинилися остаточно. За переданням, під час чергової хвилі переслідувань він був схоплений і постав перед судом як проповідник християнської віри.

Його змушували зректися Христа, але святий залишився непохитним. За це він прийняв мученицьку смерть, засвідчивши свою вірність до кінця.

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Прикмети 5 червня

Народні прикмети 5 червня / © pexels.com

Вранці багато роси — очікується врожайне літо й тепла погода.

Троянди та шипшина активно розквітають — літо буде довгим і теплим.

Птахи літають низько — чекайте на дощ або підвищену вологість.

Що сьогодні не можна робити

Згідно з давніми повір’ями, цього дня варто бути особливо обережним у словах і діях: не рекомендували розповідати свої сни, аби не «винести» їхню силу чи не накликати непотрібних подій. Також остерігалися піднімати з дороги знайдені речі чи гроші — вірили, що така знахідка може обернутися хворобою або нестачею в домі.

Що можна робити сьогодні

У народній традиції 5 червня відоме як Дорофіїв день — свято, що пов’язують із пам’яттю священномученика Дорофей Тирський, якого в цей день особливо вшановують у церковному календарі. У побуті ця дата має й іншу, колоритну назву — Дорофій-горобині ночі. Вважалося, що саме після цього часу починається період найкоротших ночей у році, які в народній уяві називали «горобиними».

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