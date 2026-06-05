Яке свято 5 червня 2026 року / © ТСН

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5 червня 2026 року — п’ятниця. 1562-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

5 червня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Доротея, єпископа Тирського / © pexels.com

Сьогодні, 5 червня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Християнський єпископ міста Тир, який жив у III–IV століттях. Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіан він був змушений залишити свою кафедру, але після припинення переслідувань повернувся до служіння. Святий Доротей уславився глибокою освітою, знанням Святого Письма та ревним проповідуванням християнської віри. За переказами, він прожив понад сто років. Під час правління імператора Юліан Відступник, який намагався відродити язичництво, святого знову почали переслідувати. Близько 362 року, у віці 107 років, він був схоплений і після катувань прийняв мученицьку смерть за Христа.

5 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день навколишнього середовища / © pexels.com

5 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день навколишнього середовища. Це одна з найважливіших міжнародних екологічних дат, покликана привернути увагу до проблем довкілля та заохотити людей, громади, бізнес і держави дбати про збереження природи. Свято було започатковане Організація Об’єднаних Націй 1972 року під час Конференція ООН з проблем навколишнього середовища людини у Стокгольмі. Вперше його відзначили 1973 року. Щороку для Всесвітнього дня навколишнього середовища обирають окрему тему, присвячену актуальним екологічним викликам: зміні клімату, боротьбі із забрудненням, збереженню біорізноманіття, відновленню екосистем, захисту лісів і водних ресурсів.

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5 червня Європейський день зубних техніків / © pexels.com

Також 5 червня Європейський день зубних техніків. Свято присвячене фахівцям, які виготовляють зубні протези, коронки, вініри, ортодонтичні апарати та інші стоматологічні конструкції, допомагаючи людям відновлювати здоров’я і красу усмішки. Ініціатором відзначення стала Європейська асоціація зубних техніків. Метою дня є підвищення обізнаності про важливу роль зубних техніків у сучасній стоматології, популяризація професії та підтримка високих стандартів роботи в галузі.

5 червня Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією / © pexels.com

А ще 5 червня Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією. Цей день започаткували прихильники захисту прав тварин, щоб привернути увагу до явища видової дискримінації, або спешисизму (speciesism). Під видовою дискримінацією розуміють надання різних прав, цінності чи морального статусу живим істотам лише через їхню належність до певного біологічного виду. Прихильники цієї концепції вважають, що таке ставлення до тварин подібне до інших форм упереджень і нерівності, зокрема расизму чи сексизму.

5 червня святкують Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством / © pexels.com

5 червня святкують Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. Цю дату проголосила Організація Об’єднаних Націй 2017 року, щоб привернути увагу до проблеми незаконного вилову риби та необхідності збереження морських ресурсів. Незаконне, непідзвітне і нерегульоване рибальство (англ. IUU Fishing) завдає значної шкоди морським екосистемам, сприяє виснаженню рибних запасів, загрожує біорізноманіттю та підриває добробут мільйонів людей, які залежать від рибальства як джерела їжі та доходу.

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