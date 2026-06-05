Какой праздник 5 июня 2026 года / © ТСН

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5 июня 2026 года — пятница. 1562-й день войны в Украине.

Какой сегодня праздник

5 июня верующие празднуют День памяти святого священномученика Доротея, епископа Тирского / © pexels.com

Сегодня, 5 июня, верующие празднуют День памяти святого священномученика Доротея, епископа Тирского. Христианский епископ города Тир, живший в III–IV веках. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане он был вынужден покинуть свою кафедру, но после прекращения преследований вернулся к служению. Святой Доротей прославился глубоким образованием, знанием Священного Писания и ревностным проповедованием христианской веры. По преданию, он прожил больше ста лет. Во время правления императора Юлиан Отступник, пытавшийся возродить язычество, святого снова начали преследовать. Около 362 года, в возрасте 107 лет, он был схвачен и после пыток принял мученическую смерть за Христа.

5 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день окружающей среды / © pexels.com

5 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день окружающей среды. Это одна из важнейших международных экологических дат, призванная привлечь внимание к проблемам окружающей среды и поощрить людей, общины, бизнес и государства заботиться о сохранении природы. Праздник был начат Организация Объединенных Наций в 1972 году на Конференции ООН по проблемам окружающей среды человека в Стокгольме. Впервые он был отмечен в 1973 году. Ежегодно для Всемирного дня окружающей среды выбирают отдельную тему, посвященную актуальным экологическим вызовам: изменению климата, борьбе с загрязнением, сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем, защите лесов и водных ресурсов.

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5 июня Европейский день зубных техников / © pexels.com

Также 5 июня Европейский день зубных техников. Праздник посвящен специалистам, которые производят зубные протезы, коронки, виниры, ортодонтические аппараты и другие стоматологические конструкции, помогая людям восстанавливать здоровье и красоту улыбки. Инициатором празднования стала Европейская ассоциация зубных техников. Целью дня является повышение осведомленности о важной роли зубных техников в современной стоматологии, популяризация профессии и поддержание высоких стандартов работы в отрасли.

5 июня Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией / © pexels.com

А еще 5 июня Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией. Этот день начали сторонники защиты прав животных, чтобы привлечь внимание к явлению видовой дискриминации или спешиссизму (speciesism). Под видовой дискриминацией понимают предоставление разных прав, ценности или морального статуса живым существам только из-за их принадлежности к определенному биологическому виду. Сторонники этой концепции считают, что такое отношение к животным подобно другим формам предубеждений и неравенства, в частности расизма или сексизма.

5 июня празднуют Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством / © pexels.com

5 июня празднуют Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством. Эту дату провозгласила Организация Объединенных Наций 2017 года, чтобы привлечь внимание к проблеме незаконного лова рыбы и необходимости сохранения морских ресурсов. Незаконное, неподотчетное и нерегулируемое рыболовство (англ. IUU Fishing) наносит значительный вред морским экосистемам, способствует истощению рыбных запасов, угрожает биоразнообразию и подрывает благосостояние миллионов людей, зависящих от рыболовства как источника пищи и дохода.

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