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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
609
Время на прочтение
1 мин

Новые сутки начались с тревоги: какие области "покраснели" и где опасность

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Воздушная тревога 5 июня

Воздушная тревога 5 июня

Новые сутки, 5 июня, начались в Украине с воздушной тревоги. Сразу после полуночи в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — предупредили Воздушные силы ВСУ.

Тревогу объявили в большинстве других областей, кроме Запада, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областей и частично юга.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:00

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:00

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянска.

Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов и Воздушных Сил, по состоянию на момент публикации новости выглядит так:

  • БпЛА в направлении Харькова с северо-запада и БпЛА мимо Богодухова на востоке в юго-восточном направлении;

  • БПЛА на северо-западе Черниговщины двигается вдоль границы с Беларусью ➡️ курсом на Славутич, Киевщину;

  • Управляемые ударные БпЛА к востоку от г.Днепр постоянно меняют направление движения

Напомним, что вечером 4 июня Россия атаковала Запорожье дронами.

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Дата публикации
Количество просмотров
609
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