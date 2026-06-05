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- Украина
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Новые сутки начались с тревоги: какие области "покраснели" и где опасность
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
Новые сутки, 5 июня, начались в Украине с воздушной тревоги. Сразу после полуночи в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.
«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — предупредили Воздушные силы ВСУ.
Тревогу объявили в большинстве других областей, кроме Запада, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областей и частично юга.
В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянска.
Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов и Воздушных Сил, по состоянию на момент публикации новости выглядит так:
БпЛА в направлении Харькова с северо-запада и БпЛА мимо Богодухова на востоке в юго-восточном направлении;
БПЛА на северо-западе Черниговщины двигается вдоль границы с Беларусью ➡️ курсом на Славутич, Киевщину;
Управляемые ударные БпЛА к востоку от г.Днепр постоянно меняют направление движения
Напомним, что вечером 4 июня Россия атаковала Запорожье дронами.