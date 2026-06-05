Новые сутки начались с тревоги: какие области "покраснели" и где опасность

Воздушная тревога 5 июня

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Новые сутки, 5 июня, начались в Украине с воздушной тревоги. Сразу после полуночи в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других регионов.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — предупредили Воздушные силы ВСУ.

Тревогу объявили в большинстве других областей, кроме Запада, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областей и частично юга.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 00:00

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянска.

Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов и Воздушных Сил, по состоянию на момент публикации новости выглядит так:

БпЛА в направлении Харькова с северо-запада и БпЛА мимо Богодухова на востоке в юго-восточном направлении;

БПЛА на северо-западе Черниговщины двигается вдоль границы с Беларусью ➡️ курсом на Славутич, Киевщину;

Управляемые ударные БпЛА к востоку от г.Днепр постоянно меняют направление движения

Напомним, что вечером 4 июня Россия атаковала Запорожье дронами.

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