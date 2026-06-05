В России заявили о новых зенитных дронах: против которых украинских БПЛА они могут применяться

Дрон / © tsn.ua

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В России заявили о разработке новых зенитных беспилотников "Сокол-И" и "Молния-ПВО", предназначенных для перехвата воздушных целей.

По данным аналитиков Defense Express , эти аппараты могут представлять угрозу прежде всего для украинских разведывательных и ударных дронов.

Как отмечают эксперты, "Сокол-И" является дроном-перехватчиком самолетного типа, тогда как "Молния-ПВО" создана на базе уже известного российского беспилотника "Молния". Обе системы позиционируются как более дешевая альтернатива традиционным средствам противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками.

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Наиболее уязвимыми для таких средств могут быть украинские разведывательные БПЛА, работающие вблизи линии фронта. В частности, речь идет о беспилотниках типа "Хорнет", а также других аппаратах, выполняющих задачи по наблюдению, корректировке артиллерийского огня и разведке.

В то же время эксперты отмечают, что пока нет подтверждения реальной эффективности новых российских разработок в боевых условиях. Сходные проекты дронов-перехватчиков активно развиваются как в России, так и в Украине, поскольку война все больше переходит в плоскость противостояния беспилотных систем.

Аналитики также обращают внимание, что появление таких аппаратов свидетельствует о новом этапе "дроновой гонки", где беспилотники используются не только для ударов и разведки, но и для уничтожения других дронов в воздухе.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия планирует довести долю реактивных дронов до 50%.

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В Вооруженных силах Украины идет работа над формированием четвертого эшелона противовоздушной обороны, который будет прикрывать еще две области.

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