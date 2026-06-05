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В оккупированном Углегорске раздались взрывы: сообщают о пожаре на подстанции
В оккупированном Углегорске Донецкой области после серии взрывов, вероятно, загорелась подстанция, а в нескольких городах на оккупированной территории сообщают о частичном блекауте.
В оккупированном Углегорске Донецкой области ночью раздались взрывы . Местные и мониторинговые каналы сообщают о "прилетах" в районе железнодорожной инфраструктуры и масштабном пожаре.
Предварительно после ударов могла загореться электроподстанция. Также появились сообщения о частичном обесточении в нескольких городах на временно оккупированной Донбассе.
Официального подтверждения последствий нет. Информация уточняется.
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После серии рекордных атак украинских дронов Россия запретила экспорт авиационного горючего. Кремль пытается предотвратить дефицит на фоне падения объемов нефтепереработки до 16-летнего минимума. В то же время появляются сигналы о постепенном усложнении ситуации со снабжением автомобильного горючего.