В оккупированном Углегорске раздались взрывы: сообщают о пожаре на подстанции

Углегорск

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В оккупированном Углегорске Донецкой области ночью раздались взрывы . Местные и мониторинговые каналы сообщают о "прилетах" в районе железнодорожной инфраструктуры и масштабном пожаре.

Предварительно после ударов могла загореться электроподстанция. Также появились сообщения о частичном обесточении в нескольких городах на временно оккупированной Донбассе.

Официального подтверждения последствий нет. Информация уточняется.

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Удары по российским НПЗ — последние новости

Напомним, Силы обороны Украины 2 июня продолжили серию ударов по тылу России , поразив Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Также нанесен удар по пункту управления БПЛА в Белгородской области. Параллельно стало известно, что ракета "Нептун" вывела из строя установки Новошахтинского НПЗ.

В ночь на 3 июня в районе Санкт-Петербурга раздались взрывы. По сообщениям местных жителей в соцсетях, под удар попал Петербургский нефтяной терминал.

После серии рекордных атак украинских дронов Россия запретила экспорт авиационного горючего. Кремль пытается предотвратить дефицит на фоне падения объемов нефтепереработки до 16-летнего минимума. В то же время появляются сигналы о постепенном усложнении ситуации со снабжением автомобильного горючего.

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