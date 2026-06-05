В Луганске после взрывов вспыхнул масштабный пожар: под ударом могла оказаться нефтебаза

Луганщина

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Во временно оккупированном Луганске вечером прогремели взрывы, после которых в городе вспыхнул сильный пожар. По предварительным данным, удар мог прийтись по нефтебазе.

По информации местных Telegram-каналов и очевидцев, над городом поднялся густой столб черного дыма, а на месте возгорания было видно мощное пламя. В сети публикуют видеоролики, на которых зафиксированы последствия удара.

Пока официального подтверждения относительно характера пораженного объекта нет. В то же время, мониторинговые каналы предполагают, что под ударом могла оказаться одна из нефтебаз, используемых для обеспечения российских оккупационных войск топливом.

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Оккупационные власти о последствиях происшествия пока не сообщали. Информация о возможных пострадавших или масштабах разрушений уточняется.

Напомним, нефтебазы в оккупированном Луганске уже неоднократно становились целями атак. Ранее после ударов по таким объектам в городе возникали масштабные пожары.

Ранее говорилось, что Украина активно наращивает использование беспилотников средней дальности для ударов по российским составам, командным пунктам, логистическим узлам и технике на расстоянии от 20 до 300 километров от линии фронта. Поэтому районы, ранее считавшиеся для оккупантов относительно безопасным тылом, фактически превращаются в «кил-зону» , заставляя российское командование отодвигать склады и логистические центры подальше от фронта. Это усложняет поставки боеприпасов и техники и уже влияет на ситуацию на поле боя, отмечают аналитики.

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